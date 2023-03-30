Производители лекарств для животных хотят создать в России аналог списка жизненно важных препаратов

Из законопроекта следует, что такая мера позволит бороться с дефицитом лекарств для животных. Для этого АВФАРМ предлагает создать специальную комиссию, в которую войдут представители Минсельхоза, Россельхознадзора, Минпромторга, Федеральной таможенной службы и ФАС. Совместно они решат, какие именно лекарства должны быть включены в перечень критичных ветеринарных препаратов (ПКВП), полагают авторы законопроекта. «Это будут средства для борьбы с особо опасными болезнями, ветпрепараты для профилактики и лечения экономически значимых болезней сельскохозяйственных животных и птицы, а также лекарства для животных-компаньонов», – говорится в пояснительной записке. Комиссия по замыслу ассоциации должна разработать механизм анализа спроса и доступности препаратов, включенных в ПКВП, отслеживать дефицит и риски его возникновения. О регулировании цен на ветсредства речи не идет, уточнил представитель АВФАРМ. В этом ключевое отличие идеи ПКВП от реестра жизненно важных препаратов для людей.