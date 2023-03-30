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Производители лекарств для животных хотят создать в России аналог списка жизненно важных препаратов

По их мнению, так будет решена проблема дефицита, которого, по мнению Минсельхоза, в стране нет
Анна Киселева
Виктор Драчев / ТАСС

Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ), представляющая интересы международных компаний MSD Animal Health, Zoetis и проч., предлагает создать в России аналог перечня жизненно важных препаратов, только не для людей, а для животных. Это следует из подготовленного этой организацией законопроекта. Этот документ, который предполагает внесение изменений в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», есть в распоряжении «Ведомостей».

Из законопроекта следует, что такая мера позволит бороться с дефицитом лекарств для животных. Для этого АВФАРМ предлагает создать специальную комиссию, в которую войдут представители Минсельхоза, Россельхознадзора, Минпромторга, Федеральной таможенной службы и ФАС. Совместно они решат, какие именно лекарства должны быть включены в перечень критичных ветеринарных препаратов (ПКВП), полагают авторы законопроекта. «Это будут средства для борьбы с особо опасными болезнями, ветпрепараты для профилактики и лечения экономически значимых болезней сельскохозяйственных животных и птицы, а также лекарства для животных-компаньонов», – говорится в пояснительной записке. Комиссия по замыслу ассоциации должна разработать механизм анализа спроса и доступности препаратов, включенных в ПКВП, отслеживать дефицит и риски его возникновения. О регулировании цен на ветсредства речи не идет, уточнил представитель АВФАРМ. В этом ключевое отличие идеи ПКВП от реестра жизненно важных препаратов для людей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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