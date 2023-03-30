Промпредприятиям к 2035 г. придется обновить тысячи маневровых локомотивов

Маневровые локомотивы используются для перемещения подвижного состава по станционным путям, подачи вагонов на ремонтные пути, их перестановки из парка в парк. Предприятия применяют их, как правило, на путях необщего пользования (не принадлежащих РЖД и расположенных на территории крупных предприятий или рядом с ними).