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Промпредприятиям к 2035 г. придется обновить тысячи маневровых локомотивов

Производители техники и заказчики могут не справиться с такой программой без долгосрочной господдержки
Арина Литова Ксения Потаева Надежда Синцова
Андрей Гордеев / Ведомости

В России назревает дефицит мощностей по строительству и модернизации маневровых локомотивов, принадлежащих промышленным предприятиям. Это следует из презентации Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), с которой ознакомились «Ведомости». Проблему подтвердили в ассоциации «Промжелдортранс» (объединяет более 150 организаций промышленного железнодорожного транспорта).

Маневровые локомотивы используются для перемещения подвижного состава по станционным путям, подачи вагонов на ремонтные пути, их перестановки из парка в парк. Предприятия применяют их, как правило, на путях необщего пользования (не принадлежащих РЖД и расположенных на территории крупных предприятий или рядом с ними).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных