Промпредприятиям к 2035 г. придется обновить тысячи маневровых локомотивов

Промпредприятиям к 2035 г. придется обновить тысячи маневровых локомотивовПроизводители техники и заказчики могут не справиться с такой программой без долгосрочной господдержки
В России назревает дефицит мощностей по строительству и модернизации маневровых локомотивов, принадлежащих промышленным предприятиям. Это следует из презентации Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), с которой ознакомились «Ведомости». Проблему подтвердили в ассоциации «Промжелдортранс» (объединяет более 150 организаций промышленного железнодорожного транспорта).
Маневровые локомотивы используются для перемещения подвижного состава по станционным путям, подачи вагонов на ремонтные пути, их перестановки из парка в парк. Предприятия применяют их, как правило, на путях необщего пользования (не принадлежащих РЖД и расположенных на территории крупных предприятий или рядом с ними).
Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам