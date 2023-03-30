Что известно о заводе, который откроет Владимир Путин

Перенос производства самых доходных флагманских препаратов «Отисифарм» в Калининградскую область Шуляку кажется оправданным. Компания три года сможет не платить налог на прибыль, а затем тариф составит 10% вместо 20%. Все это, по его словам, даст очень серьезную экономию. Еще одно преимущество ОЭЗ – свободная таможенная зона. Это значит, что импортировать товары на территорию региона можно без уплаты пошлины и ввозного НДС.