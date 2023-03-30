Что известно о заводе, который откроет Владимир Путин

Что известно о заводе, который откроет Владимир ПутинПрезидент России пообщается с коллективом «Отисифарм Про» в Калининграде
Владимир Путин в ближайшее время может открыть по видеоконфренцсвязи новый фармацевтический комплекс в индустриальном парке «Храброво» в 20 км от Калининграда. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей».
Фармкомплекс принадлежит российской «Отисифарм Про», которая входит в одноименную компанию «Отисифарм». Последняя продает одно из самых продаваемых противовирусных средств арбидол, противотревожный препарат афобазол и обезболивающее пенталгин.
«Отисифарм Про» была зарегистрирована 11 февраля 2021 г., ее генеральный директор – Татьяна Рогулева. С апреля 2020 г. она также является гендиректором компании «Глобалхимфарм» (принадлежит «Фармстандарту» Виктора Харитонина), которая выпускает сырье для препарата резокластин (используется для снижения риска переломов). В 2017 г. Рогулева руководила фармацевтическим производителем «Велфарм». На момент ее работы там компания выпускала 330 000 упаковок препаратов в четырех терапевтических группах.
«Отисифарм» была создана в конце декабря 2013 г. путем выделения из компании «Фармстандарт» бизнеса по производству брендированных безрецептурных препаратов. В рейтинге производителей, лидирующих на коммерческом рынке России в 2022 г., по данным DSM Group, «Отисифарм» занимает второе место с объемом продаж 50,3 млрд руб. и долей рынка 3,7%.
На новом заводе «Отисифарм Про» тоже будет выпускать противовирусные и болеутоляющие, а также антисептические и противогрибковые средства, рассказывал гендиректор управляющей компании индустриального парка Андрей Толмачев. По мнению генерального директора аналитической компании DSM Group Сергея Шуляка, речь идет о наиболее популярных препаратах «Отисифарм». Например, таких, как арбидол и пенталгин. Оба средства вошли в ТОП-20 самых продаваемых в феврале лекарств, по данным DSM Group.
«Отисифарм» стала участником индустриального парка в 2021 г. Толмачев называет ее якорным и самым крупным инвестором «Храброво». Инвестиции в завод оцениваются более чем в 4,7 млрд руб. А в результате его запуска будет создано 300 рабочих мест.
Для строительства фармкомплекса не зря была выбрана Калининградская область. До конца 2045 г. здесь действует режим особой экономической зоны (ОЭЗ). Например, создавая новые рабочие места, ее резиденты уплачивают страховые взносы по сниженному тарифу – 7,6%. Резиденты ОЭЗ также получают право не платить налог на землю первые пять лет, налог на имущество – первые шесть лет.
Перенос производства самых доходных флагманских препаратов «Отисифарм» в Калининградскую область Шуляку кажется оправданным. Компания три года сможет не платить налог на прибыль, а затем тариф составит 10% вместо 20%. Все это, по его словам, даст очень серьезную экономию. Еще одно преимущество ОЭЗ – свободная таможенная зона. Это значит, что импортировать товары на территорию региона можно без уплаты пошлины и ввозного НДС.