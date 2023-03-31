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Мировые цены на никель упадут на 19% к 2025 году

Глобальный рынок этого металла в ближайшие годы будет профицитным
Надежда Синцова
На рынке высокосортного никеля в 2023 г. наблюдается умеренный дефицит / Ilya Naymushin / Reuters

ены на никель на международном рынке к 2025 г. упадут на 19% от текущих уровней, следует из отчета консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России), с которым ознакомились «Ведомости». Среднюю цену в 2023 г. эксперты ожидают на уровне $22 660/т, в 2024 г. – $20 680/т, в 2025 г. – $19 290/т. Цена трехмесячного фьючерса на никель на LME 29 марта составляла $23 743/т. Таким образом, согласно прогнозам Б1, к 2025 г. цена на металл должна снизиться на 19%.

Рынок никеля был одним из самых волатильных среди металлов за последний год. 8 марта 2022 г. в результате масштабного сокращения коротких позиций и опасений по поводу перебоев с поставками из России цена на никель на Лондонской бирже металлов (LME) впервые в истории поднялась выше $100 000/т. Это привело к приостановке торгов и решению отменить все сделки, заключенные в тот день. Торги были возобновлены только неделю спустя. Затем котировки пошли вниз до минимума на уровне $19 100/т в середине июля 2022 г., а к концу года поднялись до $30 000/т. С начала 2023 г. цена на металл уже снизилась на 22%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных