Российские авиакомпании снизили перевозки грузов в начале года в 3,2 раза

Российские авиакомпании снизили перевозки грузов в начале года в 3,2 разаЭто связано с продолжающимся простоем крупнейшего игрока сегмента Air Bridge Cargo
Перевозки грузов и почты российскими авиакомпаниями в январе – феврале 2023 г. упали в 3,2 раза в годовом выражении до 66 123 т. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых со статистикой авиаперевозок.
Сильнее всего просели перевозки между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ – тут показатель снизился в 7,3 раза до 22 103 т. Упали и перевозки грузов по России, но не так существенно – на 13% до 44 019 т. Между Россией и странами СНГ за отчетный период авиатранспортом было перевезено 4430 т грузов, рост к январю – февралю 2022 г. составил 8%, рассказали собеседники.
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