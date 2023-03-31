Российские авиакомпании снизили перевозки грузов в начале года в 3,2 раза

Сильнее всего просели перевозки между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ – тут показатель снизился в 7,3 раза до 22 103 т. Упали и перевозки грузов по России, но не так существенно – на 13% до 44 019 т. Между Россией и странами СНГ за отчетный период авиатранспортом было перевезено 4430 т грузов, рост к январю – февралю 2022 г. составил 8%, рассказали собеседники.