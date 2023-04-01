Консорциум «Трансмашхолдинга» поставит для Индии электропоезда на $1,7 млрд

Консорциум «Трансмашхолдинга» поставит для Индии электропоезда на $1,7 млрдЭто крупнейший зарубежный заказ в российском железнодорожном машиностроении
Национальный перевозчик Indian Railways (IR, «Индийские железные дороги») направил официальное уведомление российско-индийскому консорциуму о присуждении победы в конкурсе на поставку в Индию 120 пассажирских электропоездов (1920 вагонов) на сумму более $1,7 млрд. Об этом 31 марта сообщила Rail Vikas Nigam Limited (RVNL, «дочка» IR) в раскрытии на Бомбейской фондовой бирже. «Ведомости» ознакомились с документом.
Членами консорциума являются структуры российского «Трансмашхолдинга» (ТМХ) – «Метровагонмаш» и «Локомотивные электронные системы» – c долями 70% и 5% соответственно, оставшиеся 25% принадлежат RVNL.
В сообщении RVNL говорится, что следующим этапом тендера должно стать подписание контракта. Сроки этой процедуры не уточняются. Представитель ТМХ отказался от комментариев. «Ведомости» также направили запросы в IR, RVNL и «Метровагонмаш».
Из тендерной документации следует, что производство должно быть налажено в Индии на заводах Indian Railways в Латуре и Ченнаи (Мадрасе), при этом победитель конкурса будет обязан модернизировать их производственные мощности, а также депо. Контракт также предусматривает техобслуживание подвижного состава в течение 35 лет.
Первый прототип электропоезда IR должен получить в течение двух лет после заключения соглашения, после этого поэтапно начнутся поставки. Максимальный срок исполнения контракта 82 месяца.
Какие поезда нужны Индии
Vande Bharat – серия индийских электропоездов собственной разработки. Он состоит из 16 вагонов, число посадочных мест - 1128, разгоняется до 160 км/ч. Начали поступать на железную дорогу с 2019 г., всего сейчас эксплуатируется пять поездов (первая машина второго поколения пошла в рейс в сентябре 2022 г.). Третье поколение Vande Bharat заменит экспрессы дальнего следования Rajdhani и Shatabdi, где применяется локомотивная тяга. Новые поезда должны также иметь конструкционную скорость в 160 км/ч. В последней модели будут алюминиевый кузов, более легкие тележки и новое электрооборудование, а также системы онлайн-мониторинга компонентов. Также предполагается, что вагоны в составе будут делиться на три класса и часть будет спальными.
Ранее индийское издание The Times of India сообщало, что консорциум в составе ТМХ и Rail Vikas Nigam в рамках конкурса на закупку электропоездов Vande Bharat предложил наименьшую цену – 1,2 млрд рупий ($14,5 млн) за один поезд. Заявки конкурентов оказались дороже. Консорциум компаний из Индии Titagarh и BHEL готов был поставить подвижной состав за 1,4 млрд рупий ($16,9 млн) за поезд, совместное предприятие немецкой Siemens и индийской BEML – 1,45 млрд рупий ($17,6 млн). Предложения от французской Alstom, а также от швейцарской Stadler и индийской MSD оказались еще дороже. Сервисный пакет на обслуживание электропоездов не входит в цену контракта.
Конкурс на поставку поездов для индийских железных дорог был анонсирован еще в апреле 2022 г., а об участии в нем ТМХ стало известно в декабре прошлого года. Общее количество поездов, предусмотренных контрактом, составляет 200 штук. Но в процессе проведения конкурса заказ решили разделить между несколькими игроками для ускорения поставок.
Компании, предложившие наименьшую цену, получат заказ на 120 поездов. Оставшиеся 80 достанутся занявшему второе место консорциуму (в данном случае это заявка индийских Titagarh и BHEL), но лишь при условии, что он снизит стоимость поставки до уровня победителя. Если тот откажется, то аналогичное предложение получат остальные участники конкурса. Если желающих не найдется, то эти 80 поездов также будут поставляться консорциумом ТМХ и RVNL.
Общая сумма контракта на поставку 120 электропоездов , исходя из предложенных условий, составит $1,74 млрд. Если будет выбран также и опцион еще на 80 поездов, то он вырастет до $2,9 млрд.
Эта сделка – первый для ТМХ контракт на индийском рынке и самый крупный в денежном выражении и по количеству заказанного подвижного состава. Для сравнения: в 2018 г. российско-венгерский консорциум «Трансмашхолдинг Венгрия Кфт» подписал с «Египетскими национальными железными дорогами» договор о поставке в течение 5 лет 1300 пассажирских вагонов общей стоимостью более 1 млрд евро. В 2022 г. контракт был расширен еще на 50 вагонов с зонами для вендинговых автоматов (до 1350 единиц). Также в прошлом году подписано допсоглашение на техобслуживание: цена сервисного пакета, по данным ТМХ, – 430 млн евро.
По мнению управляющего партнера отраслевого агентства Rollingstock Agency Александра Поликарпова, контракт станет «мощным драйвером» для выхода на рынок Индии других российских поставщиков подвижного состава и компонентной базы.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что для заказчика более целесообразно приобрести единую линейку поездов у одного производителя, в том числе с точки зрения сервисного обслуживания.
При этом Поликарпов считает невысокой вероятность получения ТМХ опциона еще на 80 поездов. Эксперт уверен, что контракт даже на поставку «базовых» 120 поездов в Индию станет «историческим событием для российского транспортного машиностроения». «Такие крупные разовые контакты – большая редкость в мировой практике. Даже крупнейшие российские заказы на моторвагонный подвижной состав (электропоезда, автомотрисы и поезда метро. – “Ведомости”) никогда не достигали объемов потенциального индийского контракта ТМХ», – пояснил он.
В России только долгосрочный контракт с Федеральной пассажирской компанией (ФПК, «дочка» РЖД) от 2019 г. на вагоны локомотивной тяги был больше индийского (3700 вагонов с учетом опционов). Более того, за последние 15 лет, по оценкам Поликарпова, пиковые объемы производства моторвагонного подвижного состава всеми российскими предприятиями не превышали 900 вагонов в год. То есть индийский заказ сопоставим с общим объемом производства моторовагонного подвижного состава на всех предприятиях в России за два года.
Эксперты отмечают, что у ТМХ уже есть опыт создания поезда «под условия требовательно заказчика» и по цене ниже всех мировых производителей – это метропоезд «Москва».
Бурмистров добавляет, что низкая цена, предложенная ТМХ, свидетельствует о высокой конкурентоспособности продукта и способности более эффективно адаптировать его под индийский рынок. При этом эксперты указывают на сохраняющиеся риски неподписания окончательного соглашения на фоне антироссийских санкций, введенных после начала СВО на Украине. В частности, Поликарпов считает, что нельзя не учитывать вероятность отказа от подписания контракта с консорциумом ТМХ-RVNL «в случае сильного политического давления западных стран».
С другой стороны, добавляет Поликарпов, если бы индийские власти не захотели пускать российского производителя на свой рынок, то и консорциум с RVNL, являющейся «дочкой» национального индийского железнодорожного перевозчика, не был бы создан. «При наличии ограничений, в том числе санкционных, компанию просто бы не допустили на конкурс», – соглашается президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин.