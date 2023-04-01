Консорциум «Трансмашхолдинга» поставит для Индии электропоезда на $1,7 млрд

Какие поезда нужны Индии

Vande Bharat – серия индийских электропоездов собственной разработки. Он состоит из 16 вагонов, число посадочных мест - 1128, разгоняется до 160 км/ч. Начали поступать на железную дорогу с 2019 г., всего сейчас эксплуатируется пять поездов (первая машина второго поколения пошла в рейс в сентябре 2022 г.). Третье поколение Vande Bharat заменит экспрессы дальнего следования Rajdhani и Shatabdi, где применяется локомотивная тяга. Новые поезда должны также иметь конструкционную скорость в 160 км/ч. В последней модели будут алюминиевый кузов, более легкие тележки и новое электрооборудование, а также системы онлайн-мониторинга компонентов. Также предполагается, что вагоны в составе будут делиться на три класса и часть будет спальными.