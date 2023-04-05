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Бизнес

Первые магазины бывшей Zara откроются в Москве 14 апреля

Полный перезапуск сети займет около полугода
Маргарита Соболь
Сергей Бобылев / ТАСС

Первые магазины бывших брендов испанской Inditex откроются в Москве 14 апреля, сообщили два консультанта по недвижимости, работавшие с компанией. На сайте Maag (новое название марки Zara в России) сказано, что в этот день пройдет онлайн-презентация новой коллекции одежды. Один из собеседников «Ведомостей» уверяет, что первая точка этой сети появится в торговом центре «Авиапарк» на Ходынском поле. Второй добавляет, что флагманский магазин Maag откроется на Кузнецком Мосту, там уже сменилась вывеска. В «Авиапарке» переадресовали вопрос «Ведомостей» к ритейлеру. Там на запрос не ответили.

Всего же в Москве откроется 20 магазинов Maag. Еще 13 точек будут работать под брендом Dub (экс- Pull & Bear). Новый собственник российского бизнеса Inditex также зарегистрировал домены марок Ecru (ранее Bershka) и Vilet (экс-Stradivarius), но о количестве магазинов этих брендов ничего не известно. Самими сетями, судя по всему, будет управлять компания, которая называется Rmixed. По крайней мере именно она разместила на HeadHunter 235 вакансий продавцов-консультантов, администраторов и директоров магазинов бывшей Inditex. В самих объявлениях Rmixed названа крупной международной компанией, работающей в сфере fashion retail.

С учетом опыта других брендов, можно предположить, что перезапуск сетей экс-Inditex займет 3-6 месяцев в зависимости от степени готовности владельцев торговых центров, запаса коллекции и проч., считает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Inditex – один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви. В России группа была представлена магазинами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque, все они закрылись в марте 2022 г. из-за начавшейся спецоперации. В конце октября прошлого года стало известно, что Inditex договорилась о продаже российского бизнеса ближневосточной инвестиционной компании Daher Group.

Правительственная комиссия согласовала сделку по продаже активов фирме Fashion And More Management из свободной зоны ОАЭ, сообщила РБК со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Как уточнялось в отчетности испанского холдинга за 2022 г., Inditex передаст новому владельцу 245 из 514 магазинов, которыми компания управляла в России. Оставшиеся 269 точек будут закрыты, подтверждала компания изданию El Pais.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных