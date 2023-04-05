Первые магазины бывшей Zara откроются в Москве 14 апреля

Первые магазины бывших брендов испанской Inditex откроются в Москве 14 апреля, сообщили два консультанта по недвижимости, работавшие с компанией. На сайте Maag (новое название марки Zara в России) сказано, что в этот день пройдет онлайн-презентация новой коллекции одежды. Один из собеседников «Ведомостей» уверяет, что первая точка этой сети появится в торговом центре «Авиапарк» на Ходынском поле. Второй добавляет, что флагманский магазин Maag откроется на Кузнецком Мосту, там уже сменилась вывеска. В «Авиапарке» переадресовали вопрос «Ведомостей» к ритейлеру. Там на запрос не ответили.