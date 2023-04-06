Шея стала единственным отрубом свиньи, который непрерывно дорожал с февраля

Свиная шея, которая используется для приготовления шашлыка, в этом году начала дорожать задолго до майских праздников. По данным исследовательского центра AD Libitum, отруб в период с 31 марта по 2 апреля стоил 340 руб. за 1 кг, это на 3% выше, чем было неделей ранее. Более того, свиная шея непрерывно дорожает с начала февраля – с этого момента стоимость такого вида мяса в оптовом сегменте увеличилась на 18%. Старший партнер AD Libitum Андрей Соколов объясняет это сменой тактики у производителей свинины. Часть из них с февраля придерживают продукцию в замороженном состоянии до более высоких цен на майские праздники, снижая предложение на рынке. И такая стратегия, по его словам, сработала.