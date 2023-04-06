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Шея стала единственным отрубом свиньи, который непрерывно дорожал с февраля

Производители придерживают использующееся для изготовления шашлыка мясо перед майскими праздниками
Алексей Полухин
Андрей Гордеев / Ведомости

Свиная шея, которая используется для приготовления шашлыка, в этом году начала дорожать задолго до майских праздников. По данным исследовательского центра AD Libitum, отруб в период с 31 марта по 2 апреля стоил 340 руб. за 1 кг, это на 3% выше, чем было неделей ранее. Более того, свиная шея непрерывно дорожает с начала февраля – с этого момента стоимость такого вида мяса в оптовом сегменте увеличилась на 18%. Старший партнер AD Libitum Андрей Соколов объясняет это сменой тактики у производителей свинины. Часть из них с февраля придерживают продукцию в замороженном состоянии до более высоких цен на майские праздники, снижая предложение на рынке. И такая стратегия, по его словам, сработала.

Что касается других видов отрубов, то по итогам последней недели они или дешевели, или цены на них не менялись. К примеру, стоимость карбонада снизилась на 3% до 245 руб. за 1 кг, окорока (216 руб. за 1 кг), грудинки (208 руб. за 1 кг) и лопатки (205 руб. за 1 кг) осталась на прежнем уровне. Соколов связывает эту ситуацию с Великим постом, который продлится до 15 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных