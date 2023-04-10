Металлурги против увеличения железнодорожных тарифов на спецплатформы

Металлурги против увеличения железнодорожных тарифов на спецплатформыЭто вынудит грузоотправителей уйти с железной дороги на автотранспорт
Лобби отечественных предприятий черной металлургии – ассоциация «Русская сталь» раскритиковала инициативу Новой перевозочной компании (НПК, входит в Globaltrans) по повышению тарифов РЖД на спецплатформы для перевозки рулонной стали до уровня стоимости перевозки в полувагонах. Об этом говорится в письме ассоциации в ФАС от середины марта (есть у «Ведомостей»).
Как следует из документа, ранее предложение рассмотреть подобную инициативу НПК направила в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова. Необходимость повышения тарифов компания аргументировала дискриминационным положением полувагонов в таких перевозках. Сейчас средняя ставка за груженый полувагон составляет 90 000–120 000 руб. за рейс от завода до порта.
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