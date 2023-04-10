Металлурги против увеличения железнодорожных тарифов на спецплатформы

Лобби отечественных предприятий черной металлургии – ассоциация «Русская сталь» раскритиковала инициативу Новой перевозочной компании (НПК, входит в Globaltrans) по повышению тарифов РЖД на спецплатформы для перевозки рулонной стали до уровня стоимости перевозки в полувагонах. Об этом говорится в письме ассоциации в ФАС от середины марта (есть у «Ведомостей»).