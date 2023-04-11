Подавляющее большинство россиян не знают о запрете продавать алкоголь в интернете

Почти четверо из пяти россиян до сих пор не знают о запрете онлайн-продажи алкоголя, отмечается в исследовании ВЦИОМа, выполненном по заказу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). А около 70% опрошенных не планируют покупать алкоголь в интернете, следует из опроса. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей».