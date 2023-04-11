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Подавляющее большинство россиян не знают о запрете продавать алкоголь в интернете

Потребители также пока не готовы начать покупать вино онлайн
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный / Ведомости

Почти четверо из пяти россиян до сих пор не знают о запрете онлайн-продажи алкоголя, отмечается в исследовании ВЦИОМа, выполненном по заказу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). А около 70% опрошенных не планируют покупать алкоголь в интернете, следует из опроса. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей».

Исследование ВЦИОМа подготовлено в рамках обсуждения правительственного эксперимента по дистанционной продаже алкоголя. 7 апреля правительство утвердило план, по которому с ноября 2023 г. россияне получат возможность покупать отечественное вино на сайте «Почты России». Опрос проводился в середине марта 2023 г. среди граждан РФ старше 18 лет, в нем приняло участие 1636 респондентов. «Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%», – отмечается в документе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных