Подавляющее большинство россиян не знают о запрете продавать алкоголь в интернете

Подавляющее большинство россиян не знают о запрете продавать алкоголь в интернетеПотребители также пока не готовы начать покупать вино онлайн
Почти четверо из пяти россиян до сих пор не знают о запрете онлайн-продажи алкоголя, отмечается в исследовании ВЦИОМа, выполненном по заказу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). А около 70% опрошенных не планируют покупать алкоголь в интернете, следует из опроса. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей».
Исследование ВЦИОМа подготовлено в рамках обсуждения правительственного эксперимента по дистанционной продаже алкоголя. 7 апреля правительство утвердило план, по которому с ноября 2023 г. россияне получат возможность покупать отечественное вино на сайте «Почты России». Опрос проводился в середине марта 2023 г. среди граждан РФ старше 18 лет, в нем приняло участие 1636 респондентов. «Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%», – отмечается в документе.