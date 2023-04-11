Голландский поставщик оборудования для птицеводства Meyn уходит из России

Голландский поставщик оборудования для птицеводства Meyn уходит из РоссииПтицеводы утверждают, что найдут замену в Саудовской Аравии и Китае
Голландский производитель оборудования для убоя, разделки, обвалки и переработки домашней птицы Meyn прекращает работу в России. Об этом рассказали два производителя курицы, которые получили соответствующее уведомление от самой компании. Meyn прекращает поставки не только оборудования, но и запчастей к нему, она также перестает оказывать сервисные услуги, сказано в письме компании, с которым ознакомились «Ведомости». Причина ухода из страны в документе не называется. В Meyn на запрос не ответили.
Опрошенные «Ведомостями» участники отрасли говорят, что найти замену голландской компании будет непросто. Один из топ-менеджеров птицеводческого предприятия утверждает, что оборудование Meyn установлено на 75% птицефабрик, которые совокупно производят 90% продукции отрасли. По итогам 2022 г. в России выпустили 5,3 млн т мяса птицы, что на 4% больше, чем годом ранее. Еще один сотрудник в крупном агропромышленном холдинге добавляет, что проблемы с поставками запчастей от Meyn начались в феврале 2022 г. По его словам, компания запрашивала информацию о бенефициарах покупателей оборудования, требовала раскрывать данные о финансовой отчетности, но даже в этом случае не заключала договоры. «Так что окончательный уход из России не выглядит неожиданным», – резюмирует он.