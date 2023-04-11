Голландский поставщик оборудования для птицеводства Meyn уходит из России

Опрошенные «Ведомостями» участники отрасли говорят, что найти замену голландской компании будет непросто. Один из топ-менеджеров птицеводческого предприятия утверждает, что оборудование Meyn установлено на 75% птицефабрик, которые совокупно производят 90% продукции отрасли. По итогам 2022 г. в России выпустили 5,3 млн т мяса птицы, что на 4% больше, чем годом ранее. Еще один сотрудник в крупном агропромышленном холдинге добавляет, что проблемы с поставками запчастей от Meyn начались в феврале 2022 г. По его словам, компания запрашивала информацию о бенефициарах покупателей оборудования, требовала раскрывать данные о финансовой отчетности, но даже в этом случае не заключала договоры. «Так что окончательный уход из России не выглядит неожиданным», – резюмирует он.