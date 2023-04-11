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ГК «Основа» откроет сеть термальных комплексов в регионах

Первый объект появится в Оренбурге
Дарья Молоткова Антон Филатов
vk.com_termo.land

ГК «Основа» откроет термальный комплекс «Термолэнд» в торгово-развлекательном центре «Мармелад» (экс-«Армада»), расположенном на Шарлыкском шоссе в Оренбурге. Об этом «Ведомостям» рассказал президент компании Александр Ручьев. Игорь Коновалов, председатель правления группы «Инпром эстейт», которая владеет «Мармеладом», данную информацию подтвердил. По словам Ручьева, площадь объекта составит 17 000 кв. м, инвестиции в него он оценивает в 1 млрд руб. Открыть термальный комплекс ГК «Основа» планирует в течение 1,5 года.

«Термолэнд» в Оренбурге станет первым региональным проектом сети. Но, как утверждает Ручьев, компания планирует открыть в ближайшие два года аналогичные центры в Ярославле, Екатеринбурге, Мурманске и других городах. Сама сеть была создана в 2018 г. Она представляет собой семейно-оздоровительные центры с бассейнами, джакузи, банями, саунами, хаммамом, а также комплексами для грязевых и прочих оздоровительных процедур. Сейчас «Термолэнд» работает в торговом центре «Рио» на Большой Черемушкинской улице, а также на Аллее Витте рядом со ст. м. «Бульвар Адмирала Ушакова» в Москве. В стадии реализации находится еще 10 таких проектов общей площадью свыше 100 000 кв. м, говорит Ручьев. По его словам, всего в течение пяти лет она намерена открыть 50 комплексов в Москве и регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных