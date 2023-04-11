ГК «Основа» откроет сеть термальных комплексов в регионах

«Термолэнд» в Оренбурге станет первым региональным проектом сети. Но, как утверждает Ручьев, компания планирует открыть в ближайшие два года аналогичные центры в Ярославле, Екатеринбурге, Мурманске и других городах. Сама сеть была создана в 2018 г. Она представляет собой семейно-оздоровительные центры с бассейнами, джакузи, банями, саунами, хаммамом, а также комплексами для грязевых и прочих оздоровительных процедур. Сейчас «Термолэнд» работает в торговом центре «Рио» на Большой Черемушкинской улице, а также на Аллее Витте рядом со ст. м. «Бульвар Адмирала Ушакова» в Москве. В стадии реализации находится еще 10 таких проектов общей площадью свыше 100 000 кв. м, говорит Ручьев. По его словам, всего в течение пяти лет она намерена открыть 50 комплексов в Москве и регионах.