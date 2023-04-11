ГК «Основа» откроет сеть термальных комплексов в регионах

ГК «Основа» откроет сеть термальных комплексов в регионахПервый объект появится в Оренбурге
ГК «Основа» откроет термальный комплекс «Термолэнд» в торгово-развлекательном центре «Мармелад» (экс-«Армада»), расположенном на Шарлыкском шоссе в Оренбурге. Об этом «Ведомостям» рассказал президент компании Александр Ручьев. Игорь Коновалов, председатель правления группы «Инпром эстейт», которая владеет «Мармеладом», данную информацию подтвердил. По словам Ручьева, площадь объекта составит 17 000 кв. м, инвестиции в него он оценивает в 1 млрд руб. Открыть термальный комплекс ГК «Основа» планирует в течение 1,5 года.
«Термолэнд» в Оренбурге станет первым региональным проектом сети. Но, как утверждает Ручьев, компания планирует открыть в ближайшие два года аналогичные центры в Ярославле, Екатеринбурге, Мурманске и других городах. Сама сеть была создана в 2018 г. Она представляет собой семейно-оздоровительные центры с бассейнами, джакузи, банями, саунами, хаммамом, а также комплексами для грязевых и прочих оздоровительных процедур. Сейчас «Термолэнд» работает в торговом центре «Рио» на Большой Черемушкинской улице, а также на Аллее Витте рядом со ст. м. «Бульвар Адмирала Ушакова» в Москве. В стадии реализации находится еще 10 таких проектов общей площадью свыше 100 000 кв. м, говорит Ручьев. По его словам, всего в течение пяти лет она намерена открыть 50 комплексов в Москве и регионах.