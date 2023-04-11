Минпромторгу предложили увеличить расходы на льготный лизинг грузовой и прицепной техники

Минпромторгу предложили увеличить расходы на льготный лизинг грузовой и прицепной техникиПока отечественные машины проигрывают китайским конкурентам по цене
Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг («Справедливая Россия») попросил вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова выделить в 2023 г. дополнительно 5 млрд руб. из резервного фонда правительства на программу льготного лизинга колесных транспортных средств (ТС). «Ведомости» ознакомились с документом, направленным 4 апреля.
В письме Гартунга речь идет о прицепах, полуприцепах, надстройках (различных типов кузовов) на автомобильные шасси и грузовых автомобилях. Текст письма был подготовлен совместно с гендиректором ассоциации «Спецавтопром» Денисом Кудрявцевым (он подтвердил это «Ведомостям»).
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам