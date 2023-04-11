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Минпромторгу предложили увеличить расходы на льготный лизинг грузовой и прицепной техники

Пока отечественные машины проигрывают китайским конкурентам по цене
Арина Литова Евгения Дубровина
Андрей Гордеев / Ведомости

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг («Справедливая Россия») попросил вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова выделить в 2023 г. дополнительно 5 млрд руб. из резервного фонда правительства на программу льготного лизинга колесных транспортных средств (ТС). «Ведомости» ознакомились с документом, направленным 4 апреля.

В письме Гартунга речь идет о прицепах, полуприцепах, надстройках (различных типов кузовов) на автомобильные шасси и грузовых автомобилях. Текст письма был подготовлен совместно с гендиректором ассоциации «Спецавтопром» Денисом Кудрявцевым (он подтвердил это «Ведомостям»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных