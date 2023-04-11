Минпромторгу предложили увеличить расходы на льготный лизинг грузовой и прицепной техники

В письме Гартунга речь идет о прицепах, полуприцепах, надстройках (различных типов кузовов) на автомобильные шасси и грузовых автомобилях. Текст письма был подготовлен совместно с гендиректором ассоциации «Спецавтопром» Денисом Кудрявцевым (он подтвердил это «Ведомостям»).