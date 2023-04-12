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«Траст» выставил на продажу еще один бывший сельскохозяйственный актив Микаила Шишханова

Банк хочет выручить за лидера рынка свинины Урала не менее 1,2 млрд рублей
Алексей Полухин
РС – последний сельскохозяйственный актив «Траста», выставляемый на продажу / Александр Кондратюк / РИА Новости

Банк «Траст» продает расположенный в Челябинской области Родниковский свинокомплекс (РС), следует из информации, размещенной на сайте Российского аукционного дома. Там сказано, что торги по этому активу состоятся в конце мая. Начальная стоимость лота – 1,22 млрд руб. РС производит 19 000 т свинины в год, что делает его крупнейшим предприятием отрасли на Урале, утверждает представитель «Траста». Выручка предприятия по итогам 2022 г. составила 1,7 млрд руб. Другие параметры в банке не раскрыли. Родниковский свинокомплекс ранее входил в ГК «Здоровая ферма», которая до 2015 г. принадлежала депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Колесникову. Спустя год всю группу приобрел «Русгрейн холдинг», которую связывают с бывшим акционером Бинбанка Микаилом Шишхановым. «Траст» контролирует эту компанию с декабря 2018 г.

РС – последний сельскохозяйственный актив «Траста», выставляемый на продажу. В начале декабря 2022 г. банк за 6,4 млрд руб. продал башкирский агропромышленный комплекс «Русское зерно» входящему в группу «Черкизово» агропромышленному комплексу «Михайловский». Последний за 4,03 млрд руб. выкупил у «Траста» и бройлерное направление «Здоровой фермы». Еще одну компанию – агропромышленный холдинг «Ростагро» (владеет 240 000 га в Пензенской и Саратовской областях) – за 18,7 млрд руб. выкупила «Аеон агро» Романа Троценко. В портфеле «Траста» еще пермская птицефабрика «Комсомольская», но ее банк намерен продать в середине мая. Начальная цена этого лота – 1,95 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных