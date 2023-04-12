«Траст» выставил на продажу еще один бывший сельскохозяйственный актив Микаила Шишханова

«Траст» выставил на продажу еще один бывший сельскохозяйственный актив Микаила ШишхановаБанк хочет выручить за лидера рынка свинины Урала не менее 1,2 млрд рублей
Банк «Траст» продает расположенный в Челябинской области Родниковский свинокомплекс (РС), следует из информации, размещенной на сайте Российского аукционного дома. Там сказано, что торги по этому активу состоятся в конце мая. Начальная стоимость лота – 1,22 млрд руб. РС производит 19 000 т свинины в год, что делает его крупнейшим предприятием отрасли на Урале, утверждает представитель «Траста». Выручка предприятия по итогам 2022 г. составила 1,7 млрд руб. Другие параметры в банке не раскрыли. Родниковский свинокомплекс ранее входил в ГК «Здоровая ферма», которая до 2015 г. принадлежала депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Колесникову. Спустя год всю группу приобрел «Русгрейн холдинг», которую связывают с бывшим акционером Бинбанка Микаилом Шишхановым. «Траст» контролирует эту компанию с декабря 2018 г.
РС – последний сельскохозяйственный актив «Траста», выставляемый на продажу. В начале декабря 2022 г. банк за 6,4 млрд руб. продал башкирский агропромышленный комплекс «Русское зерно» входящему в группу «Черкизово» агропромышленному комплексу «Михайловский». Последний за 4,03 млрд руб. выкупил у «Траста» и бройлерное направление «Здоровой фермы». Еще одну компанию – агропромышленный холдинг «Ростагро» (владеет 240 000 га в Пензенской и Саратовской областях) – за 18,7 млрд руб. выкупила «Аеон агро» Романа Троценко. В портфеле «Траста» еще пермская птицефабрика «Комсомольская», но ее банк намерен продать в середине мая. Начальная цена этого лота – 1,95 млрд руб.