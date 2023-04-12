«Траст» выставил на продажу еще один бывший сельскохозяйственный актив Микаила Шишханова

Банк «Траст» продает расположенный в Челябинской области Родниковский свинокомплекс (РС), следует из информации, размещенной на сайте Российского аукционного дома. Там сказано, что торги по этому активу состоятся в конце мая. Начальная стоимость лота – 1,22 млрд руб. РС производит 19 000 т свинины в год, что делает его крупнейшим предприятием отрасли на Урале, утверждает представитель «Траста». Выручка предприятия по итогам 2022 г. составила 1,7 млрд руб. Другие параметры в банке не раскрыли. Родниковский свинокомплекс ранее входил в ГК «Здоровая ферма», которая до 2015 г. принадлежала депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Колесникову. Спустя год всю группу приобрел «Русгрейн холдинг», которую связывают с бывшим акционером Бинбанка Микаилом Шишхановым. «Траст» контролирует эту компанию с декабря 2018 г.