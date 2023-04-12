«Ингосстрах» изучает возможность покупки сервиса подписки на автомобили The Mashina

Стороны могут выйти на сделку через несколько месяцев после начала совместного проекта по организации подписки на машины, говорит один из собеседников. Этот проект, по его словам, поможет страховой компании «получить данные об объекте потенциального вложения». Если сделка по каким-то причинам не состоится, то стороны точно продолжат сотрудничество как минимум на партнерских началах еще год, указывает один из собеседников «Ведомостей».