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«Ингосстрах» изучает возможность покупки сервиса подписки на автомобили The Mashina

Конечное решение будет зависеть от итогов совместного проекта со стартапом
Денис Ильюшенков
The Mashina

Страховая компания «Ингосстрах» рассматривает возможность приобретения сервиса подписки (долгосрочной аренды) на легковые автомобили The Mashina. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с ходом переговоров компаний. По их словам, сервис может стать частью создаваемой экосистемы страховой компании.

Стороны могут выйти на сделку через несколько месяцев после начала совместного проекта по организации подписки на машины, говорит один из собеседников. Этот проект, по его словам, поможет страховой компании «получить данные об объекте потенциального вложения». Если сделка по каким-то причинам не состоится, то стороны точно продолжат сотрудничество как минимум на партнерских началах еще год, указывает один из собеседников «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных