«Ингосстрах» изучает возможность покупки сервиса подписки на автомобили The Mashina

«Ингосстрах» изучает возможность покупки сервиса подписки на автомобили The MashinaКонечное решение будет зависеть от итогов совместного проекта со стартапом
Страховая компания «Ингосстрах» рассматривает возможность приобретения сервиса подписки (долгосрочной аренды) на легковые автомобили The Mashina. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с ходом переговоров компаний. По их словам, сервис может стать частью создаваемой экосистемы страховой компании.
Стороны могут выйти на сделку через несколько месяцев после начала совместного проекта по организации подписки на машины, говорит один из собеседников. Этот проект, по его словам, поможет страховой компании «получить данные об объекте потенциального вложения». Если сделка по каким-то причинам не состоится, то стороны точно продолжат сотрудничество как минимум на партнерских началах еще год, указывает один из собеседников «Ведомостей».