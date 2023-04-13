Юрий Гордиенков с «Ижорских заводов» должен возглавить Балтийский завод

Юрий Гордиенков с «Ижорских заводов» должен возглавить Балтийский заводЭто ускорит интеграцию верфи с ее основным заказчиком «Росатомом»
По словам собеседников, Гордиенков уже несколько недель находится на предприятии в должности спецпредставителя «Росатома» и принимает дела у действующего гендиректора Алексея Кадилова. Очередной пятилетний контракт с ним истекает 16 апреля и продлен не будет («Ведомости» писали об этом 14 марта).
Балтийский завод специализируется на атомном судостроении. С 2020 г. предприятие сдало «Атомфлоту» (ФГУП под управлением «Росатома») три ледокола проекта 22220 мощностью 60 МВт – «Арктику» (головной), «Сибирь» и «Урал». Сейчас в постройке находятся два ледокола серии – «Якутия» (спущен на воду) и «Чукотка» (на стапеле). Еще два судна заказаны «Атомфлотом», их строительство начнется в 2024 и 2025 гг.
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