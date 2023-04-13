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Юрий Гордиенков с «Ижорских заводов» должен возглавить Балтийский завод

Это ускорит интеграцию верфи с ее основным заказчиком «Росатомом»
Герман Костринский
newskolpino.ru

По словам собеседников, Гордиенков уже несколько недель находится на предприятии в должности спецпредставителя «Росатома» и принимает дела у действующего гендиректора Алексея Кадилова. Очередной пятилетний контракт с ним истекает 16 апреля и продлен не будет («Ведомости» писали об этом 14 марта).

Балтийский завод специализируется на атомном судостроении. С 2020 г. предприятие сдало «Атомфлоту» (ФГУП под управлением «Росатома») три ледокола проекта 22220 мощностью 60 МВт – «Арктику» (головной), «Сибирь» и «Урал». Сейчас в постройке находятся два ледокола серии – «Якутия» (спущен на воду) и «Чукотка» (на стапеле). Еще два судна заказаны «Атомфлотом», их строительство начнется в 2024 и 2025 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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