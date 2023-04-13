Юрий Гордиенков с «Ижорских заводов» должен возглавить Балтийский завод

Балтийский завод специализируется на атомном судостроении. С 2020 г. предприятие сдало «Атомфлоту» (ФГУП под управлением «Росатома») три ледокола проекта 22220 мощностью 60 МВт – «Арктику» (головной), «Сибирь» и «Урал». Сейчас в постройке находятся два ледокола серии – «Якутия» (спущен на воду) и «Чукотка» (на стапеле). Еще два судна заказаны «Атомфлотом», их строительство начнется в 2024 и 2025 гг.