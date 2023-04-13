«Яндекс» выводит бренд доставки еды «Маркет 15» в Москву и Санкт-Петербург

На рынке супербыстрой (за 15 минут) доставки сейчас работает, по сути, всего два крупных игрока – «Яндекс» и «Самокат», говорит партнер Cross Insights Борис Овчинников. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров напоминает также об Ozon fresh, а также «Сбермаркете», который может привозить некоторые категории продуктов из «Магнита» и «Пятерочки». Но «Яндекс.Лавка» при этом работает в среднем и средневысоком ценовом сегментах, в которых потенциал роста цен ограничен, говорит эксперт. В связи с этим более дешевый «Маркет 15», по его мнению, может хорошо показать себя на рынке. Если в портфеле «Яндекса» будет сразу два бренда, один из которых более премиальный, а другой, наоборот, более «экономичный», это усилит его позиции на фоне конкурентов, согласен Овчинников. Но, по его мнению, два сервиса супербыстрой доставки может запутать клиентов, поэтому, возможно, для них будет проще пользоваться более универсальным «Самокатом».