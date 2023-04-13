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«Яндекс» выводит бренд доставки еды «Маркет 15» в Москву и Санкт-Петербург

В отличие от «Лавки» этот сервис рассчитан на менее обеспеченную аудиторию
Маргарита Соболь
Ведомости

«Яндекс» начинает доставлять готовую еду, продукты и товары первой необходимости под брендом «Маркет 15» в Москве и Санкт-Петербурге, обнаружили «Ведомости» на сайте «Яндекс.Маркета». Представитель маркетплейса эту информацию подтвердил. По его словам, новый сервис был создан в конце прошлого года, но изначально он работал в регионах. Конкурировать с «Лавкой», которая тоже занимается доставкой еды, «Маркет 15» не будет, так как он рассчитан на более массовую аудиторию. В частности, этот сервис будет доставлять (от 10 минут) товары в более низком ценовом сегменте, а в каталоге товаров у него будут отдельные разделы с разными скидками и промоакциями, говорит представитель «Яндекс.Маркета».

На рынке супербыстрой (за 15 минут) доставки сейчас работает, по сути, всего два крупных игрока – «Яндекс» и «Самокат», говорит партнер Cross Insights Борис Овчинников. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров напоминает также об Ozon fresh, а также «Сбермаркете», который может привозить некоторые категории продуктов из «Магнита» и «Пятерочки». Но «Яндекс.Лавка» при этом работает в среднем и средневысоком ценовом сегментах, в которых потенциал роста цен ограничен, говорит эксперт. В связи с этим более дешевый «Маркет 15», по его мнению, может хорошо показать себя на рынке. Если в портфеле «Яндекса» будет сразу два бренда, один из которых более премиальный, а другой, наоборот, более «экономичный», это усилит его позиции на фоне конкурентов, согласен Овчинников. Но, по его мнению, два сервиса супербыстрой доставки может запутать клиентов, поэтому, возможно, для них будет проще пользоваться более универсальным «Самокатом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных