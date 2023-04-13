«Яндекс» выводит бренд доставки еды «Маркет 15» в Москву и Санкт-Петербург

«Яндекс» выводит бренд доставки еды «Маркет 15» в Москву и Санкт-ПетербургВ отличие от «Лавки» этот сервис рассчитан на менее обеспеченную аудиторию
«Яндекс» начинает доставлять готовую еду, продукты и товары первой необходимости под брендом «Маркет 15» в Москве и Санкт-Петербурге, обнаружили «Ведомости» на сайте «Яндекс.Маркета». Представитель маркетплейса эту информацию подтвердил. По его словам, новый сервис был создан в конце прошлого года, но изначально он работал в регионах. Конкурировать с «Лавкой», которая тоже занимается доставкой еды, «Маркет 15» не будет, так как он рассчитан на более массовую аудиторию. В частности, этот сервис будет доставлять (от 10 минут) товары в более низком ценовом сегменте, а в каталоге товаров у него будут отдельные разделы с разными скидками и промоакциями, говорит представитель «Яндекс.Маркета».
На рынке супербыстрой (за 15 минут) доставки сейчас работает, по сути, всего два крупных игрока – «Яндекс» и «Самокат», говорит партнер Cross Insights Борис Овчинников. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров напоминает также об Ozon fresh, а также «Сбермаркете», который может привозить некоторые категории продуктов из «Магнита» и «Пятерочки». Но «Яндекс.Лавка» при этом работает в среднем и средневысоком ценовом сегментах, в которых потенциал роста цен ограничен, говорит эксперт. В связи с этим более дешевый «Маркет 15», по его мнению, может хорошо показать себя на рынке. Если в портфеле «Яндекса» будет сразу два бренда, один из которых более премиальный, а другой, наоборот, более «экономичный», это усилит его позиции на фоне конкурентов, согласен Овчинников. Но, по его мнению, два сервиса супербыстрой доставки может запутать клиентов, поэтому, возможно, для них будет проще пользоваться более универсальным «Самокатом».