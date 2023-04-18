Бывший топ-менеджер Philip Morris с партнером запустили производство растворимых напитков

Бывший топ-менеджер Philip Morris с партнером запустили производство растворимых напитковПовторить успех Yupi, Invite и Zuko, которые пользовались популярностью в 1990-х годах, вряд ли получится
Российский стартап Hydroniq начал продавать растворимые напитки. Корреспондент «Ведомостей» нашел соответствующие категории от этой компании на крупных маркетплейсах – Ozon и Wildberries. Представитель Hydroniq эту информацию подтвердил, уточнив, что помимо собственного онлайн-магазина и интернет-площадок стартап ведет переговоры о реализации своей продукции с несколькими торговыми сетями, например «Азбукой вкуса». Там на запрос «Ведомостей» не ответили.
Растворимые напитки, такие как Zuko, Yupi и Invite, пользовались популярностью в 1990-х гг., на данный момент они все еще есть в продаже, но считаются нишевым товаром, говорит представитель NielsenIQ. Hydroniq, как сообщил представитель этого стартапа, также продает разводимые кубики с натуральными экстрактами фруктов и ягод. Объемы планируемого производства он не сообщил.