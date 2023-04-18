Бывший топ-менеджер Philip Morris с партнером запустили производство растворимых напитков

Растворимые напитки, такие как Zuko, Yupi и Invite, пользовались популярностью в 1990-х гг., на данный момент они все еще есть в продаже, но считаются нишевым товаром, говорит представитель NielsenIQ. Hydroniq, как сообщил представитель этого стартапа, также продает разводимые кубики с натуральными экстрактами фруктов и ягод. Объемы планируемого производства он не сообщил.