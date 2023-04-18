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Бывший топ-менеджер Philip Morris с партнером запустили производство растворимых напитков

Повторить успех Yupi, Invite и Zuko, которые пользовались популярностью в 1990-х годах, вряд ли получится
Маргарита Соболь
Общая емкость российского рынка воды со вкусами сейчас составляет 17 млрд руб. / Freepik

Российский стартап Hydroniq начал продавать растворимые напитки. Корреспондент «Ведомостей» нашел соответствующие категории от этой компании на крупных маркетплейсах – Ozon и Wildberries. Представитель Hydroniq эту информацию подтвердил, уточнив, что помимо собственного онлайн-магазина и интернет-площадок стартап ведет переговоры о реализации своей продукции с несколькими торговыми сетями, например «Азбукой вкуса». Там на запрос «Ведомостей» не ответили.

Растворимые напитки, такие как Zuko, Yupi и Invite, пользовались популярностью в 1990-х гг., на данный момент они все еще есть в продаже, но считаются нишевым товаром, говорит представитель NielsenIQ. Hydroniq, как сообщил представитель этого стартапа, также продает разводимые кубики с натуральными экстрактами фруктов и ягод. Объемы планируемого производства он не сообщил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных