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Fesco может купить контейнерный терминал на Каспии

Это необходимо для запуска перевозок по коридору «Север – Юг»
Арина Литова Ксения Потаева
По предположениям экспертов, наибольший интерес у Fesco вызовет порт Оля / Пресс-служба губернатора Астраханской области

Транспортная группа Fesco планирует сформировать контейнерный флот на Каспийском море и изучает возможность покупки там терминала. Об этом 18 апреля журналистам рассказал председатель совета директоров группы Андрей Северилов. Так компания хочет подключиться к работе на международном транспортном коридоре (МТК) «Север – Юг», пояснил топ-менеджер.

Он не уточнил, что это будут за суда и кто будет их строить. Северилов лишь отметил, что группа продолжает качественно и количественно увеличивать флот, поскольку в этом отношении компании есть куда расти. Сейчас у Fesco 26 судов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных