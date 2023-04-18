Fesco может купить контейнерный терминал на Каспии

Fesco может купить контейнерный терминал на КаспииЭто необходимо для запуска перевозок по коридору «Север – Юг»
Транспортная группа Fesco планирует сформировать контейнерный флот на Каспийском море и изучает возможность покупки там терминала. Об этом 18 апреля журналистам рассказал председатель совета директоров группы Андрей Северилов. Так компания хочет подключиться к работе на международном транспортном коридоре (МТК) «Север – Юг», пояснил топ-менеджер.
Он не уточнил, что это будут за суда и кто будет их строить. Северилов лишь отметил, что группа продолжает качественно и количественно увеличивать флот, поскольку в этом отношении компании есть куда расти. Сейчас у Fesco 26 судов.
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