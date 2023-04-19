Крупный камчатский производитель красной икры и рыбы может стать банкротом

Крупный камчатский производитель красной икры и рыбы может стать банкротомСоответствующий иск к заводу «Сокра» готовит Сбербанк
Сбербанк намерен подать заявление о банкротстве камчатского рыбоперерабатывающего завода (РПЗ) «Сокра». Кредитная организация разместила соответствующее уведомление 17 апреля на Федресурсе . В самом банке от комментариев отказались. В «Сокре» на запрос не ответили. Такое уведомление является обязательным в ходе процедуры банкротства, говорит руководитель практики банкротства и реструктуризации Savina Legal Александра Алфимова. Она добавляет, что теперь банк может обратиться в суд с заявлением в течение 15 дней.
РПЗ «Сокра» специализируется на добыче и переработке водных биоресурсов. Компании принадлежат квоты на вылов в 2023 г. порядка 3900 т камбалы, 6000 т минтая, 1000 т трески, по данным Росрыболовства. Сама «Сокра» указывает, что она производит более 15 000 т продукции в год, в том числе красную рыбу и икру. Компания управляет собственным береговым заводом, а также флотом, состоящим из девяти судов. Владельцем 51%-ной доли компании, по данным ЕГРЮЛа, выступает камчатский предприниматель Андрей Обедин, еще 44% – у Сергея Андреева, оставшиеся 5% – у «Сбербанк инвестиций».