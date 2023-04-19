Крупный камчатский производитель красной икры и рыбы может стать банкротом

РПЗ «Сокра» специализируется на добыче и переработке водных биоресурсов. Компании принадлежат квоты на вылов в 2023 г. порядка 3900 т камбалы, 6000 т минтая, 1000 т трески, по данным Росрыболовства. Сама «Сокра» указывает, что она производит более 15 000 т продукции в год, в том числе красную рыбу и икру. Компания управляет собственным береговым заводом, а также флотом, состоящим из девяти судов. Владельцем 51%-ной доли компании, по данным ЕГРЮЛа, выступает камчатский предприниматель Андрей Обедин, еще 44% – у Сергея Андреева, оставшиеся 5% – у «Сбербанк инвестиций».