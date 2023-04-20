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Российский производитель сиропов хочет получить права на бренд Aperol

Нынешний владелец товарного знака сократил свою активность, но с нашего рынка не ушел
Алексей Полухин
Paul Hanaoka / Unsplash

Компания «Вкусная жизнь», которая занимается производством сиропов, попросила снять защиту с товарных знаков Aperol и Aperol Spritz. Соответствующий иск к структуре итальянской компании Davide Campari – Milano (DCM), которой и принадлежат эти бренды, она подала в суд по интеллектуальным правам. Первое заседание по этому делу назначено на 19 июня. Запросы истцу и ответчику остались без ответов.

DCM помимо Aperol выпускает Campari, ликер Grand Marnier, вермуты Cinzano, игристое вино Mondoro и проч. По итогам 2022 г. выручка компании выросла на 24,2% до 2,6 млрд евро, чистая прибыль – на 26% до 387,8 млн евро. На Aperol в выручке приходится 21,6%, говорится в финансовой отчетности компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных