Российский производитель сиропов хочет получить права на бренд Aperol

Компания «Вкусная жизнь», которая занимается производством сиропов, попросила снять защиту с товарных знаков Aperol и Aperol Spritz. Соответствующий иск к структуре итальянской компании Davide Campari – Milano (DCM), которой и принадлежат эти бренды, она подала в суд по интеллектуальным правам. Первое заседание по этому делу назначено на 19 июня. Запросы истцу и ответчику остались без ответов.