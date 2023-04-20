Российский производитель сиропов хочет получить права на бренд Aperol

Российский производитель сиропов хочет получить права на бренд AperolНынешний владелец товарного знака сократил свою активность, но с нашего рынка не ушел
Компания «Вкусная жизнь», которая занимается производством сиропов, попросила снять защиту с товарных знаков Aperol и Aperol Spritz. Соответствующий иск к структуре итальянской компании Davide Campari – Milano (DCM), которой и принадлежат эти бренды, она подала в суд по интеллектуальным правам. Первое заседание по этому делу назначено на 19 июня. Запросы истцу и ответчику остались без ответов.
DCM помимо Aperol выпускает Campari, ликер Grand Marnier, вермуты Cinzano, игристое вино Mondoro и проч. По итогам 2022 г. выручка компании выросла на 24,2% до 2,6 млрд евро, чистая прибыль – на 26% до 387,8 млн евро. На Aperol в выручке приходится 21,6%, говорится в финансовой отчетности компании.
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