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Минтранс просит продлить субсидии для авиакомпаний на лето 2023 года

Ведомство пытается не допустить роста цен на авиабилеты
Арина Литова
Ведомости

Минтранс запросил правительственные субсидии для отечественных авиакомпаний на перевозки в летнем сезоне. Об этом 19 апреля заявил замминистра Игорь Чалик (его слова передает «Интерфакс»). Он не уточнил, какой объем средств запрошен. Представитель Минтранса также не назвал «Ведомостям» эту сумму.

Чалик напомнил, что в зимнем расписании с ноября 2022 г. по март 2023 г. авиакомпаниям было выделено 25,3 млрд руб. Это позволило перевезти 27,4 млн пассажиров внутри страны. «То есть это стимулировало и спрос, и низкие цены на билеты», – пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных