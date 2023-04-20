Минтранс просит продлить субсидии для авиакомпаний на лето 2023 года

Минтранс просит продлить субсидии для авиакомпаний на лето 2023 годаВедомство пытается не допустить роста цен на авиабилеты
Минтранс запросил правительственные субсидии для отечественных авиакомпаний на перевозки в летнем сезоне. Об этом 19 апреля заявил замминистра Игорь Чалик (его слова передает «Интерфакс»). Он не уточнил, какой объем средств запрошен. Представитель Минтранса также не назвал «Ведомостям» эту сумму.
Чалик напомнил, что в зимнем расписании с ноября 2022 г. по март 2023 г. авиакомпаниям было выделено 25,3 млрд руб. Это позволило перевезти 27,4 млн пассажиров внутри страны. «То есть это стимулировало и спрос, и низкие цены на билеты», – пояснил он.
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