Минтранс просит продлить субсидии для авиакомпаний на лето 2023 года

Чалик напомнил, что в зимнем расписании с ноября 2022 г. по март 2023 г. авиакомпаниям было выделено 25,3 млрд руб. Это позволило перевезти 27,4 млн пассажиров внутри страны. «То есть это стимулировало и спрос, и низкие цены на билеты», – пояснил он.