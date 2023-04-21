Авиакомпания Saudia запустит регулярные рейсы в Москву

Авиакомпания Saudia запустит регулярные рейсы в МосквуПеревозчик ведет переговоры с тремя столичными аэропортами
Флагманский авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia (прежнее название – Saudi Arabian Airlines) в конце 2023 г. намерен открыть прямые регулярные рейсы из Джидды в Москву, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом переговоров авиакомпании и московских аэропортов. Первые рейсы запланированы под начало туристического сезона в Юго-Восточной Азии. На первом этапе авиакомпания будет выполнять 2–3 рейса в неделю.
«Выполнение всех формальных процедур может затянуться на полгода. При желании их можно пройти и за месяц, но саудиты пока не торопятся», – рассказал он.
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