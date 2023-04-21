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Авиакомпания Saudia запустит регулярные рейсы в Москву

Перевозчик ведет переговоры с тремя столичными аэропортами
Герман Костринский Илья Лакстыгал Надежда Синцова
Budrul Chukrut / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Флагманский авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia (прежнее название – Saudi Arabian Airlines) в конце 2023 г. намерен открыть прямые регулярные рейсы из Джидды в Москву, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом переговоров авиакомпании и московских аэропортов. Первые рейсы запланированы под начало туристического сезона в Юго-Восточной Азии. На первом этапе авиакомпания будет выполнять 2–3 рейса в неделю.

«Выполнение всех формальных процедур может затянуться на полгода. При желании их можно пройти и за месяц, но саудиты пока не торопятся», – рассказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных