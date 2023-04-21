Бундестаг разрешил продать активы «Роснефти» в Германии без национализации

«Роснефть» в нынешней ситуации может обратиться к средствам правовой защиты как минимум в четырех измерениях, говорит юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. «Во-первых, это государственные суды ФРГ. Во-вторых, исчерпав внутренние средства защиты в Германии, она может обратиться в ЕСПЧ. Прекращение участия России в Европейской конвенции не лишает компанию права на жалобу, так как вероятное нарушение совершено государством – членом Конвенции», – говорит он. «В-третьих, если в рамках разбирательства в немецком суде встанет вопрос о толковании норм права ЕС, то «Роснефть» может потребовать немецкий суд обратиться в Суд ЕС с преюдициальным запросом», – отметил Касумян. В-четвертых, компания может заявить иск об экспроприации по Двустороннему инвестиционному договору между Россией и Германией от 14 июня 1989 г.