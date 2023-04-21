Бундестаг разрешил продать активы «Роснефти» в Германии без национализации

Бундестаг разрешил продать активы «Роснефти» в Германии без национализацииПоправки, открывающие путь к «экспроприации» собственности, приняты 20 апреля
За принятие поправок проголосовало 382 депутата, против – 272. Ранее немецкое законодательство предусматривало предварительную национализацию активов, если от них зависит энергетическая безопасность страны. Теперь это правило отменено.
Deutsche Welle пишет, что за изменение законодательства в этой части выступили фракции правящих партий – Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и «Союз-90»/«зеленые».
Оппозиционные партии выступили против таких поправок. Во время дебатов в бундестаге по этому поводу блок ХДС/ХСС указал на то, что в поправке отсутствуют четкие границы и понятия, которые очерчивали бы правовые рамки документа. Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и Партнеры» Федор Трусов поясняет, что документом недостаточно определены ситуации, при которых возможно изъятие актива, а также порядок определения размера и выплаты компенсации: «Это дает возможность для самых широких интерпретаций и даже злоупотреблений при принятии решений».
Кроме того, по его мнению, новая норма «прямо противоречит основному закону [ФРГ], устанавливающему приоритет международного права над национальным». «Роснефть» проверит соответствие закона конституционному, европейскому и международному праву, сообщила юридическая фирма Malmendier Legal, нанятая «Роснефтью». Об этом пишет Reuters. «Так называемая передача активов – это не что иное, как экспроприация», – сказал агентству Reuters адвокат Бертран Мальмендье.
В сентябре 2022 г. правительство Германии распорядилось передать государственному Федеральному сетевому агентству в управление на полгода принадлежащие «Роснефти» миноритарные доли в двух НПЗ и контрольный пакет (54,17%) в НПЗ в Шведте, который ориентирован на поставки по нефтепроводу «Дружба». Компания оспаривала решение о введении внешнего управления в отношении Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), но суд отклонил ее иск.
В марте 2023 г. внешнее управление было продлено еще на полгода. На этой неделе «Роснефть» подала судебный иск против продления Берлином срока доверительного управления и потребовала компенсации финансовых потерь.
На долю «Роснефти» приходится около 12% германских нефтеперерабатывающих мощностей, что «делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Германии», писали «Ведомости». Канцлер Германии Олаф Шольц ранее говорил, что решение о введении внешнего управления вводится временно. Тем не менее в компании подчеркивали, что видят в решении правительства ФРГ «нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности».
«Передача активов компаний, находящихся под доверительным управлением, является инструментом государственного управления, который служит для подготовки к кризису энергопоставок, – считает эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов. – Реальные цели законопроекта не имеют ничего общего с правовыми целями по обеспечению безопасности энергоснабжения». Конфликт на Украине «используется для продвижения альтернативной политической энергетической повестки», отметил эксперт, а также для введения санкций против российской экономики.
«Роснефть» в нынешней ситуации может обратиться к средствам правовой защиты как минимум в четырех измерениях, говорит юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. «Во-первых, это государственные суды ФРГ. Во-вторых, исчерпав внутренние средства защиты в Германии, она может обратиться в ЕСПЧ. Прекращение участия России в Европейской конвенции не лишает компанию права на жалобу, так как вероятное нарушение совершено государством – членом Конвенции», – говорит он. «В-третьих, если в рамках разбирательства в немецком суде встанет вопрос о толковании норм права ЕС, то «Роснефть» может потребовать немецкий суд обратиться в Суд ЕС с преюдициальным запросом», – отметил Касумян. В-четвертых, компания может заявить иск об экспроприации по Двустороннему инвестиционному договору между Россией и Германией от 14 июня 1989 г.
Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что юридический процесс, который позволил бы выставить активы «Роснефти» на продажу, еще не закончен. Голосование в бундестаге законопроект прошел, теперь его должен одобрить бундесрат, что обычно является формальностью при поддержке поправок большинством. «После его вступления уполномоченные органы получат возможность оценить эффективность доверительного управления, введенного в отношении некоего имущества (предположу, что совершенно конкретного, учитывая обстоятельства), и прийти к выводам о необходимости передачи этого имущества третьим лицам», – отметил юрист. Продажа будет происходить с согласия федерального министерства экономики и защиты климата, а также министерства финансов, а стоимость актива пройдет оценку.
«Вот тут я усматриваю пробел, поскольку документ не содержит положений, которые бы указывали на то, каким именно образом должна производится оценка. Только в пояснительной записке указывается, что рыночная цена активов может быть установлена либо предварительно, с привлечением оценщиков, либо непосредственно в ходе торгов по продаже активов», – говорит Федюкин. Документ предполагает право оспорить размер компенсации, но если этот размер будет определяться только в ходе торгов, оспаривание либо будет блокировать заключение сделки, либо, опять же, будет носить формальный характер, добавил он.
Нормативный акт фактически устанавливает экспроприацию активов иностранных инвесторов в угоду частным политическим событиям, заявила «Ведомостям» управляющий партнер адвокатского бюро «Позен и Партнеры» Марина Позен. «Это первый шаг к обнулениию всех установленных норм Европейского союза о стимулировании инвестиций и развитии социально-экономического прогресса, а в первую очередь Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которой были установлены нормы о защите собственности иностранного инвестора, которая служила до этого времени постулатом всех необходимых гарантий для жизнедеятельности и ведения бизнеса», – считает она.