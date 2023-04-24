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Бизнес попросил отменить экспортные пошлины на влажные пиломатериалы

Это поддержит малых лесопереработчиков на фоне падения экспорта
Надежда Синцова Анастасия Бойко
Александра Астахова / Ведомости

Общероссийская организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» попросила отменить экспортные пошлины на непросушенные пиломатериалы и субсидировать перевозки лесных грузов через все морские порты страны. Эти предложения среди прочих содержатся в письме ее президента Александра Калинина на имя вице-премьера Виктории Абрамченко от 20 апреля (есть у «Ведомостей»).

«Опора Россия» предлагает рассмотреть возможность отмены таможенной пошлины на экспорт пиломатериалов влажностью более 22%. В качестве альтернативного варианта ассоциация предлагает ввести «минимально возможный» уровень пошлины в размере 1% на период три года – это, по мнению авторов письма, является «разумным сроком для адаптации бизнеса к новым условиям», а далее осуществлять поступательное повышение «до заградительного уровня».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных