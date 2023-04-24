Бизнес попросил отменить экспортные пошлины на влажные пиломатериалы

Общероссийская организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» попросила отменить экспортные пошлины на непросушенные пиломатериалы и субсидировать перевозки лесных грузов через все морские порты страны. Эти предложения среди прочих содержатся в письме ее президента Александра Калинина на имя вице-премьера Виктории Абрамченко от 20 апреля (есть у «Ведомостей»).