Бизнес попросил отменить экспортные пошлины на влажные пиломатериалы

Бизнес попросил отменить экспортные пошлины на влажные пиломатериалыЭто поддержит малых лесопереработчиков на фоне падения экспорта
Общероссийская организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» попросила отменить экспортные пошлины на непросушенные пиломатериалы и субсидировать перевозки лесных грузов через все морские порты страны. Эти предложения среди прочих содержатся в письме ее президента Александра Калинина на имя вице-премьера Виктории Абрамченко от 20 апреля (есть у «Ведомостей»).
«Опора Россия» предлагает рассмотреть возможность отмены таможенной пошлины на экспорт пиломатериалов влажностью более 22%. В качестве альтернативного варианта ассоциация предлагает ввести «минимально возможный» уровень пошлины в размере 1% на период три года – это, по мнению авторов письма, является «разумным сроком для адаптации бизнеса к новым условиям», а далее осуществлять поступательное повышение «до заградительного уровня».