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Рыбопромышленники предложили не строить небольшие заводы по программе инвестквот

Они также просят повысить квоты на вылов для инвесторов в переработку
Алексей Полухин
Виталий Аньков / РИА Новости

На втором этапе программы инвестиционных квот на Дальнем Востоке целесообразнее строить только крупные береговые перерабатывающие заводы, способные выпускать в сутки не менее 100 т филе, фарша или иной продукции из минтая, а также не менее 20 т рыбной муки, жира и другой продукции из отходов. С таким предложением Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ; в нее входит 70 компаний) обратилась к первому заместителю председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергею Митину. В своем письме она просит включить эту инициативу в итоговый протокол совещания рабочей группы, которое прошло 20 апреля.

Получить комментарии Митина не удалось. Получение письма подтвердили в Минсельхозе и Росрыболовстве, их представители сообщили, что сейчас прорабатывают это предложение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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