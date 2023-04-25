Рыбопромышленники предложили не строить небольшие заводы по программе инвестквот

На втором этапе программы инвестиционных квот на Дальнем Востоке целесообразнее строить только крупные береговые перерабатывающие заводы, способные выпускать в сутки не менее 100 т филе, фарша или иной продукции из минтая, а также не менее 20 т рыбной муки, жира и другой продукции из отходов. С таким предложением Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ; в нее входит 70 компаний) обратилась к первому заместителю председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергею Митину. В своем письме она просит включить эту инициативу в итоговый протокол совещания рабочей группы, которое прошло 20 апреля.