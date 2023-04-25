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Индия продолжает покупать российскую нефть по цене выше потолка

Но оплата таких поставок иногда происходит с задержкой
Василий Милькин
Amit Dave / Reuters

Индия покупает российскую нефть по цене выше потолка стран G7 и Евросоюза (ЕС), хотя часть поставок осуществляется по цене ниже $60/барр. Об этом заявил министр нефти и природного газа Индии Панкадж Джейн. «Никто не мешает нам покупать российскую нефть по цене, превышающей установленный предельный уровень», – отметил Джейн, слова которого приводит индийское издание The Economic Times. Он пояснил, что индийские компании «не пользуются западным сервисом».

Джейн уточнил, что в случае, если цены на импортируемую российскую нефть превышают потолок, индийские компании «самостоятельно находят альтернативные механизмы для расчетов». При этом он отметил, что при покупке российской нефти по цене выше $60/барр. индийские компании «иногда сталкиваются с задержками в оплате».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных