Индия продолжает покупать российскую нефть по цене выше потолка

Индия покупает российскую нефть по цене выше потолка стран G7 и Евросоюза (ЕС), хотя часть поставок осуществляется по цене ниже $60/барр. Об этом заявил министр нефти и природного газа Индии Панкадж Джейн. «Никто не мешает нам покупать российскую нефть по цене, превышающей установленный предельный уровень», – отметил Джейн, слова которого приводит индийское издание The Economic Times. Он пояснил, что индийские компании «не пользуются западным сервисом».