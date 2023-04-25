Индия продолжает покупать российскую нефть по цене выше потолка

Индия продолжает покупать российскую нефть по цене выше потолкаНо оплата таких поставок иногда происходит с задержкой
Индия покупает российскую нефть по цене выше потолка стран G7 и Евросоюза (ЕС), хотя часть поставок осуществляется по цене ниже $60/барр. Об этом заявил министр нефти и природного газа Индии Панкадж Джейн. «Никто не мешает нам покупать российскую нефть по цене, превышающей установленный предельный уровень», – отметил Джейн, слова которого приводит индийское издание The Economic Times. Он пояснил, что индийские компании «не пользуются западным сервисом».
Джейн уточнил, что в случае, если цены на импортируемую российскую нефть превышают потолок, индийские компании «самостоятельно находят альтернативные механизмы для расчетов». При этом он отметил, что при покупке российской нефти по цене выше $60/барр. индийские компании «иногда сталкиваются с задержками в оплате».