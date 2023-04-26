У крупного экспортера зерна «Деметра-холдинг» сменился гендиректор

Новым генеральным директором зернотрейдера «Деметра-холдинг» станет Алексей Грибанов, который в настоящий момент занимает должность первого заместителя группы и отвечает за развитие железнодорожного и портового сегментов бизнеса. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в самой компании. Ее официальный представитель эту информацию подтвердил. Грибанов сменит на этом посту Сергея Эмдина, который был назначен руководителем холдинга в июле 2021 г. Тогда утверждалось, что одна из ключевых задач, стоящих перед ним, – создание лидера отрасли. Эмдин продолжит работу «вне компании», добавил представитель «Деметра-холдинга».