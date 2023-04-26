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У крупного экспортера зерна «Деметра-холдинг» сменился гендиректор

Предыдущий руководитель компании не проработал в ней и двух лет
Алексей Полухин
«Деметра-Холдинг»

Новым генеральным директором зернотрейдера «Деметра-холдинг» станет Алексей Грибанов, который в настоящий момент занимает должность первого заместителя группы и отвечает за развитие железнодорожного и портового сегментов бизнеса. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в самой компании. Ее официальный представитель эту информацию подтвердил. Грибанов сменит на этом посту Сергея Эмдина, который был назначен руководителем холдинга в июле 2021 г. Тогда утверждалось, что одна из ключевых задач, стоящих перед ним, – создание лидера отрасли. Эмдин продолжит работу «вне компании», добавил представитель «Деметра-холдинга».

«Деметра-холдинг» называет себя крупнейшим в России вертикально интегрированным инфраструктурным холдингом. Компания специализируется на хранении и трейдинге зерновых. Холдингу принадлежит 100% крупнейшего железнодорожного оператора по перевозке агропромышленных насыпных грузов «Русагротранса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных