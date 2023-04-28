«Рослесинфорг» спрогнозировал спад экспорта фанеры в 2023 году на 10–15%Это относительно небольшое снижение в сравнении с падением на 31% в прошлом году
Федеральное лесоучетное учреждение «Рослесинфорг» ожидает снижения экспорта фанеры из России в 2023 г. на 10–15% к уровню прошлого года. Об этом «Ведомостям» рассказал директор организации Павел Чащин. В 2022 г. экспорт фанеры упал на 31% до 2,1 млн куб. м.
В I квартале 2023 г. сокращение экспорта фанеры, по предварительным данным, оценивается в 30–45% относительно аналогичного периода прошлого года, когда фанера еще не подпала под ограничительные меры [недружественных стран], говорит Чащин. Абсолютных цифр за I квартал 2022 г. он не приводит.
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