«Рослесинфорг» спрогнозировал спад экспорта фанеры в 2023 году на 10–15%

В I квартале 2023 г. сокращение экспорта фанеры, по предварительным данным, оценивается в 30–45% относительно аналогичного периода прошлого года, когда фанера еще не подпала под ограничительные меры [недружественных стран], говорит Чащин. Абсолютных цифр за I квартал 2022 г. он не приводит.