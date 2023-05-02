Суд изъял в доход государства доли в энергосбытовой компании Республики Коми

Суд изъял в доход государства доли в энергосбытовой компании Республики КомиСуд установил, что часть акций использовались как взятка бывшему вице-премьеру региона
Часть акций «Коми энергосбытовой компании», входящей в крупнейший российский частный энергохолдинг «Т Плюс», основанный Виктором Вексельбергом, перейдет государству. Это следует из решения Савеловского районного суда Москвы, который 2 мая 2023 г. удовлетворил гражданский иск заместителя генпрокурора России Ивана Ткачева.
Генпрокуратура требовала обращения в доход государства активов бывших руководителей и совладельцев ЗАО «КЭС» (компания-предшественник «Т Плюс») Михаила Слободина (в международном розыске, заочно арестован), Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера, а также экс-заместителя премьер-министра Республики Коми Константина Ромаданова и др. Все они – фигуранты дела бывшего главы региона Вячеслава Гайзера.
Прокурор отмечал, что «в соответствии с закрепленной компетенции с момента поступления на госслужбу Ромаданов руководил процессами связанными с составлением тарифов на электроэнергию». «Из материалов дела следует и стороны не оспаривают, что Ромаданов с 2014-2016 гг. занимал должность руководителя по тарифам в Республике Коми», – подчеркнул представитель обвинения.
По версии Генпрокуратуры, Ромаданов, согласно достигнутой договоренности и используя свой авторитет, должен был способствовать ежегодному завышению тарифов на электроэнергию в регионе для экономической выгоды ЗАО «КЭС». При этом Слободин, Ольховик и Вайнзихер обязались передать Ромаданову за оказанное содействие 38,28% акций «Коми энергосбытовой компании» Чиновник оформил эти бумаги на кипрскую компанию («Коммерсантъ» в апреле сообщал, что это Bepperson Associated, Ltd.).
АО «Коми энергосбытовая компания» – часть энергосбытового бизнеса «Т Плюс». В него входят крупные гарантирующие поставщики электроэнергии еще нескольких регионов. Под управлением группы «Т Плюс» также находятся 53 электростанции, более 490 котельных и свыше 21 000 км теплосетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт (6% установленной мощности электростанций России), тепловая мощность – 51,8 тыс. Гкал/ч (более 8% рынка теплоснабжения РФ). Выручка компании по МСФО за 2022 г. выросла на 4% до 436,5 млрд руб., чистая прибыль – на 25% до 20,9 млрд руб.
Как энергоактивы попадали в холдинг Вексельберга
ЗАО КЭС («КЭС-Холдинг») было создано в 2002 г. с целью консолидации энергоактивов, принадлежащих основанной Вексельбергом группе «Ренова». Большая часть этих активов была выкуплена при разделении РАО «ЕЭС России» в 2000-х гг. В 2014 г. принадлежащие КЭС акции генерирующих компаний ТГК-5, ТГК-6, ТГК-9, Оренбургской ТГК и другие активы были консолидированы на базе Волжской ТГК. В 2015 г. Волжская ТГК была переименована в ПАО «Т плюс», в которой контрольная доля принадлежала на тот момент «Ренове» В 2018 г. доля структур «Реновы» снизилась с 57,1% до 39,59%. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2017 г. «КЭС-Холдинг» напрямую владел 32,34% в «Т плюс». Актуальные данные о структуре акционеров компания не раскрывает.
Ткачев в исковых требованиях пояснял, что утаивание данной информации позволяло Ромаданову сохранять власть на региональном уровне и совмещать ее с извлечением прибыли. В 2015 г. чиновник был лишен своей должности в связи с утратой доверия.
В исковых требованиях на суде было заявлено обращение в доход государства 553,76 млн обыкновенных и 91 109 привилегированных акций энергосбыта Коми. На еще более 1,2 млрд обыкновенных акций компании прокуратура ранее требовала наложить ограничения. В частности, запретить органам управления и собранию акционеров АО «принимать решения о смене держателя акций АО», собираться и голосовать по вопросам избрания членов совета директоров и передаче полномочий гендиректора, уточнил представитель пресс-службы суда.
Судебное заседание в Савеловском суде продолжалось более 8 часов. Представители ответчиков в суде настаивали на прекращении производства по гражданскому делу. Защита считала, что конфискация этих активов должна происходить в рамках уголовного дела вместе с вынесением приговора. Кроме того, на эти акции в качестве обеспечительной меры уже наложен арест с санкции Преображенского суда Москвы. Также защитники утверждали, что на самом деле все «расчеты» происходили с бизнесменом и бывшим главой «Реновы» Александром Зарубиным (в международном розыске) и что именно он получил акции, а не Ромаданов.
Но суд согласился с позицией обвинения и удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры.
Как акции энергосбыта связаны с делом Гайзера
10 июня 2019 г. Замоскворецкий районный суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн руб. Его заместитель Алексей Чернов получил 9 лет с аналогичным штрафом. По этому делу были осуждены еще 10 фигурантов на сроки до 8 лет колонии.
Они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации доходов, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в зависимости от роли каждого. При этом суд оправдал всех по обвинению в организации и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).
Как было установлено судом, с 2005 по 2015 гг. фигуранты, используя служебное положение совершили хищение 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», а также незаконно стали обладателями денежных средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» в сумме более 65 млн руб. Размер полученных взяток, как следует из приговора, составил более 198 млн руб., а легализация полученного преступным путем имущества принесла около 1 млрд руб. Следователи посчитали, что общая сумма ущерба, причиненная Республике Коми, превысила 3,8 млрд руб.
Гайзер вину не признал, свое наказание он отбывает в колонии в Тверской области
По версии следствия, Ромаданов был казначеем Гайзера. Его дело рассматривалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Замоскворецкий суд Москвы в 2018 г. вынес ему приговор в виде 7 лет колонии, которые он уже отбыл.