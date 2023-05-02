Суд изъял в доход государства доли в энергосбытовой компании Республики Коми

Как энергоактивы попадали в холдинг Вексельберга

ЗАО КЭС («КЭС-Холдинг») было создано в 2002 г. с целью консолидации энергоактивов, принадлежащих основанной Вексельбергом группе «Ренова». Большая часть этих активов была выкуплена при разделении РАО «ЕЭС России» в 2000-х гг. В 2014 г. принадлежащие КЭС акции генерирующих компаний ТГК-5, ТГК-6, ТГК-9, Оренбургской ТГК и другие активы были консолидированы на базе Волжской ТГК. В 2015 г. Волжская ТГК была переименована в ПАО «Т плюс», в которой контрольная доля принадлежала на тот момент «Ренове» В 2018 г. доля структур «Реновы» снизилась с 57,1% до 39,59%. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2017 г. «КЭС-Холдинг» напрямую владел 32,34% в «Т плюс». Актуальные данные о структуре акционеров компания не раскрывает.