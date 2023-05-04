Российские нефтяники увеличили вводы новых скважин

Российские нефтяники увеличили вводы новых скважинПоложительную динамику обеспечивают новые проекты и проблемы с импортными технологиями
Нефтекомпании России в I квартале 2023 г. ввели в эксплуатацию 2001 новую нефтяную скважину – на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.
По их словам, увеличение показателя пришлось на крупные вертикально-интегрированные нефтекомпании (ВИНК), которые нарастили ввод скважин в эксплуатацию на 11% до 1829 шт. Прочие же производители, в том числе независимые нефтяные компании, сократили ввод скважин на 3% до 171 шт. Еще одну скважину в I квартале этого года ввел оператор соглашения о разделе продукции «Сахалин-2».
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам