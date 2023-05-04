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Российские нефтяники увеличили вводы новых скважин

Положительную динамику обеспечивают новые проекты и проблемы с импортными технологиями
Дарья Савенкова Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости

Нефтекомпании России в I квартале 2023 г. ввели в эксплуатацию 2001 новую нефтяную скважину – на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.

По их словам, увеличение показателя пришлось на крупные вертикально-интегрированные нефтекомпании (ВИНК), которые нарастили ввод скважин в эксплуатацию на 11% до 1829 шт. Прочие же производители, в том числе независимые нефтяные компании, сократили ввод скважин на 3% до 171 шт. Еще одну скважину в I квартале этого года ввел оператор соглашения о разделе продукции «Сахалин-2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных