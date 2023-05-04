Суд ввел процедуру наблюдения в отношении московского завода игрушек «Огонек»

«Огонек», расположенный на 6-й Радиальной улице в Восточном Бирюлеве, считается одним из старейших заводов Москвы по производству игрушек. Изначально на его месте находилась артель «Возрождение», которая занималась конструированием и изготовлением пластмассовых изделий. А в 1963 г. появилось само предприятие, которое производило порядка 500 наименований игрушек, включая игровые домики и мебель, кукол, пупсов и проч. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что на предприятии изготавливались российские аналоги куклы Barbie, в том числе «Машеньки», «Анжелики», «Златы», резиновый крокодил «Кирилл» и жаба «Жозефина».