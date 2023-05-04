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Суд ввел процедуру наблюдения в отношении московского завода игрушек «Огонек»

При банкротстве имущество предприятия заинтересует девелоперов
Дарья Молоткова
Wikimedia

Арбитражный суд Москвы счел обоснованным заявление компании «Рубикон эстейт» о признании ООО «Завод «Огонек» несостоятельным и поручил ввести в отношении этого общества процедуру наблюдения. В его определении также сказано, что общий долг предприятий перед истцом составляет около 9 млн руб.

«Огонек», расположенный на 6-й Радиальной улице в Восточном Бирюлеве, считается одним из старейших заводов Москвы по производству игрушек. Изначально на его месте находилась артель «Возрождение», которая занималась конструированием и изготовлением пластмассовых изделий. А в 1963 г. появилось само предприятие, которое производило порядка 500 наименований игрушек, включая игровые домики и мебель, кукол, пупсов и проч. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что на предприятии изготавливались российские аналоги куклы Barbie, в том числе «Машеньки», «Анжелики», «Златы», резиновый крокодил «Кирилл» и жаба «Жозефина».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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