Грузоперевозчики просят снизить плату за проезд по региональным трассам на время весенней просушки

Автоперевозчики и логисты попросили Минтранс снизить стоимость специальных разрешений на проезд по региональным и муниципальным дорогам, выдаваемых в период так называемой весенней просушки трасс. Об этом говорится в письме комитета по транспортной логистике «Деловой России» в министерство от 28 апреля (есть у «Ведомостей»).