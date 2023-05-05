Грузоперевозчики просят снизить плату за проезд по региональным трассам на время весенней просушки

Грузоперевозчики просят снизить плату за проезд по региональным трассам на время весенней просушкиОни жалуются на значительный рост расходов и времени доставки грузов
Автоперевозчики и логисты попросили Минтранс снизить стоимость специальных разрешений на проезд по региональным и муниципальным дорогам, выдаваемых в период так называемой весенней просушки трасс. Об этом говорится в письме комитета по транспортной логистике «Деловой России» в министерство от 28 апреля (есть у «Ведомостей»).
Проработать возможность установки пониженного тарифа предлагается для регионов, в которых в нормативном состоянии находится более половины дорог (насколько он должен снизиться, не указано).
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