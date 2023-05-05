Финская Fortum могла бы оспорить указ Путина в Верховном суде или международном арбитраже

Финская Fortum могла бы оспорить указ Путина в Верховном суде или международном арбитражеНо юристы не видят шансов на отмену временного управления в российских энергоактивах
Финская энергетическая корпорация Fortum намерена оспорить указа президента РФ Владимира Путина о передаче ее дочерней компании в России «Фортум» во временное управление Росимуществу. Об этом финская компания сообщила 5 мая. Как пояснили опрошенные «Ведомостями» юристы, Fortum может обратиться в Верховный суд РФ или в международный арбитраж.
Как отмечает Fortum, компания официально уведомила администрацию президента РФ о том, что категорически возражает против указа. «Fortum считает действия России грубым нарушением международного права и прав Fortum как иностранного инвестора. Fortum готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав в рамках соответствующего международного законодательства», – говорится в сообщении.
По оценке финской энергокомпании, действия РФ «лишают Fortum прав акционера», в частности, уже привели к увольнению гендиректора компании. Детали процесса оспаривания указа компания планирует сообщить при публикации финансовой отчетности за I квартал 2023 г., которое запланировано на 11 мая.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Fortum, 5 мая заявил журналистам, что все действия в отношении «Фортум» осуществляются в соответствии с российским законодательством и «будут продолжены». «Эти действия прежде всего продиктованы необходимостью защиты наших собственных интересов на фоне тех шагов, которые предпринимают недружественные нам страны», – пояснил он. Ранее, 26 апреля, Песков уточнял, что указ не касается вопроса собственности и не лишает владельцев их активов. При этом, по его словам, первоначальный собственник не имеет права принимать управленческие решения.
Как вводили временное руководство в «Фортум» и «Юнипро»
Владимир Путин 25 апреля указом ввел возможность временного управления иностранными активами в РФ. Этот режим включается в случае лишения России, российских юридических или физических лиц права собственности на имущество на территории иностранных государств, а также при возникновении угрозы национальной, экономической, энергетической и иной безопасности страны. Первыми активами, переводимыми под временное управление, стали 83,73% акций энергокомпании «Юнипро» (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций «Фортум», принадлежащих Fortum.
Пресс-служба Росимущества 25 апреля поясняла, что временное управление вводится в отношении генерирующих активов, имеющих «первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики». Это позволит «обеспечить бесперебойную работу значимых для национальной экономики компаний и исключить риски влияния политической позиции ряда недружественных стран на безопасность России», сообщило ведомство. А 26 апреля Росимущество поменяло руководство «Фортума» и «Юнипро». Совет директоров «Фортума» назначил гендиректором главного энергетика «Башнефть-добычи» (входит в «Роснефть») Вячеслава Кожевникова. Врио гендиректора «Юнипро» стал руководитель департамента энергетики «Роснефти» Василий Никонов.
Активы «Фортум» включают электростанции в Западной Сибири и на Урале (бывшая ТГК-10), а также принадлежащие финскому энергоконцерну 29,5% в генкомпании ТГК-1 (контрольный пакет – у «Газпром энергохолдинга»). Общая мощность электростанций «Фортума» – 4,67 ГВт, выработка электроэнергии в 2022 г. – 31,1 млрд кВтч.
Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что в соответствии с нормами Гражданского процессуального кодекса оспаривание актов, изданных главой государства, в России возможно, а рассматривать такие иски в качестве суда первой инстанции уполномочен Верховный суд. Юрист поясняет, что допускается также обжалование положений, содержащихся в указе президента РФ, в Конституционном суде, но это возможно только на основании обращения депутатов Госдумы или по представлению судов общей юрисдикции. В случае Fortum, по его мнению, более вероятен первый сценарий.
Федюкин отмечает, что для признания той или иной нормы, содержащейся в указе, не имеющей силы нужно доказать ее противоречие федеральным законам или Конституции.
Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова считает, что вероятность успешного оспаривания указа в России невысока, так как он был издан в соответствии с федеральными законами. Конституция РФ прямо предусматривает, что права и свободы могут быть ограничены для обеспечения обороны страны и безопасности государства, уточняет юрист.
Федюкин напоминает, что в судебной практике в России есть всего один случай признания указа президента не соответствующим Конституции и случилось это еще в 1990-е гг. «Исходя из правоприменительной и судебной практики шансы на отмену решений, закрепленных президентским указом, в судебном порядке можно оценить как низкие», – констатирует он.
Управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов отмечает, что Fortum может обратиться и в международные арбитражи. Винокурова поясняет, что, в соответствии с действующим соглашением о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений между Россией и Финляндией, Fortum может обратиться за разрешением спора в международный арбитраж при условии, что решение не будет достигнуто путем переговоров в течение трех месяцев.
«В этом случае перспектива получения положительного для Fortum решения, разумеется, есть. Но исполнение этого решения на территории России крайне маловероятно», – считает Матюхов. Определенные перспективы для Fortum, по его мнению, имеют лишь обеспечительные меры в отношении активов ответчика, то есть РФ, в недружественных юрисдикциях.
Матюхов и Винокурова считают, что к аналогичному механизму может также обратиться и Uniper.
Представитель «Юнипро» сказал «Ведомостям», что компании неизвестно о планах Uniper по оспариванию указа президента. «Юнипро» работает в обычном режиме, добавил он. Представитель Fortum отказался от дополнительных комментариев. «Ведомости» отправили запросы в Uniper и «Фортум».