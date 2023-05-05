Финская Fortum могла бы оспорить указ Путина в Верховном суде или международном арбитраже

Как вводили временное руководство в «Фортум» и «Юнипро»

Владимир Путин 25 апреля указом ввел возможность временного управления иностранными активами в РФ. Этот режим включается в случае лишения России, российских юридических или физических лиц права собственности на имущество на территории иностранных государств, а также при возникновении угрозы национальной, экономической, энергетической и иной безопасности страны. Первыми активами, переводимыми под временное управление, стали 83,73% акций энергокомпании «Юнипро» (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций «Фортум», принадлежащих Fortum.

Пресс-служба Росимущества 25 апреля поясняла, что временное управление вводится в отношении генерирующих активов, имеющих «первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики». Это позволит «обеспечить бесперебойную работу значимых для национальной экономики компаний и исключить риски влияния политической позиции ряда недружественных стран на безопасность России», сообщило ведомство. А 26 апреля Росимущество поменяло руководство «Фортума» и «Юнипро». Совет директоров «Фортума» назначил гендиректором главного энергетика «Башнефть-добычи» (входит в «Роснефть») Вячеслава Кожевникова. Врио гендиректора «Юнипро» стал руководитель департамента энергетики «Роснефти» Василий Никонов.