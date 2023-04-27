Росимущество начало управлять «Юнипро» и «Фортумом» со смены гендиректоров

Энергокомпании «Юнипро» и «Фортум», в отношении которых вечером 25 апреля было введено временное управление, оперативно сменили руководство, следует из данных ЕГРЮЛ на 26 апреля. Это стало первым и пока единственным признаком смены управления в генерирующих компаниях. Врио гендиректора «Юнипро» стал руководитель департамента энергетики «Роснефти» Василий Никонов. А совет директоров «Фортума» принял решение о назначении нового гендиректора, им стал главный энергетик компании «Башнефть-добыча» (входит в «Роснефть») Вячеслав Кожевников. «Фортум» сообщил, что решение принято в соответствии с требованием Росимущества от 25 апреля.