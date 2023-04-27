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Росимущество начало управлять «Юнипро» и «Фортумом» со смены гендиректоров

На этих двух компаниях история с временным управлением иностранными активами не закончится, уверены эксперты
Василий Милькин Максим Иванов
Максим Стулов / Ведомости

Энергокомпании «Юнипро» и «Фортум», в отношении которых вечером 25 апреля было введено временное управление, оперативно сменили руководство, следует из данных ЕГРЮЛ на 26 апреля. Это стало первым и пока единственным признаком смены управления в генерирующих компаниях. Врио гендиректора «Юнипро» стал руководитель департамента энергетики «Роснефти» Василий Никонов. А совет директоров «Фортума» принял решение о назначении нового гендиректора, им стал главный энергетик компании «Башнефть-добыча» (входит в «Роснефть») Вячеслав Кожевников. «Фортум» сообщил, что решение принято в соответствии с требованием Росимущества от 25 апреля.

Никонов руководит департаментом энергетики в «Роснефти» с 2012 г., до этого в 2010–2012 гг. возглавлял профильный департамент Минэнерго. Кожевников занимает должность главного энергетика компании «Башнефть-добыча» с 2019 г. По данным источника «Ведомостей», Никонов и Кожевников параллельно продолжат работу и на своих старых должностях в компаниях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных