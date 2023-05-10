ЕС пополняет запасы газа на 21% медленнее среднегодовой нормы

По расчетам «Ведомостей» на основе данных GIE, за 30 дней с момента завершения отопительного сезона, т. е. с 6 апреля 2023 г., в ПХГ ЕС было закачано 8 млрд куб. м газа. Среднесуточный уровень закачки составляет 268,3 млн куб. м. Это на 21% ниже среднего уровня пополнения запасов в этот период (в первый месяц, т. е. за 30 дней с момента окончания отопительного сезона) за последние пять лет и на 1,3% меньше среднего уровня за 10 лет.