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ЕС пополняет запасы газа на 21% медленнее среднегодовой нормы

Это ведет к рискам обострения энергокризиса во втором полугодии
Василий Милькин
UWE ANSPACH / dpa Picture-Alliance via AFP

Темпы восполнения запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) ЕС находятся на исторически низком уровне, несмотря на падение цен на топливо на европейском рынке. Это следует из данных ассоциации европейских операторов хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE).

По расчетам «Ведомостей» на основе данных GIE, за 30 дней с момента завершения отопительного сезона, т. е. с 6 апреля 2023 г., в ПХГ ЕС было закачано 8 млрд куб. м газа. Среднесуточный уровень закачки составляет 268,3 млн куб. м. Это на 21% ниже среднего уровня пополнения запасов в этот период (в первый месяц, т. е. за 30 дней с момента окончания отопительного сезона) за последние пять лет и на 1,3% меньше среднего уровня за 10 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных