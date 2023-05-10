ЕС пополняет запасы газа на 21% медленнее среднегодовой нормы

ЕС пополняет запасы газа на 21% медленнее среднегодовой нормыЭто ведет к рискам обострения энергокризиса во втором полугодии
Темпы восполнения запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) ЕС находятся на исторически низком уровне, несмотря на падение цен на топливо на европейском рынке. Это следует из данных ассоциации европейских операторов хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE).
По расчетам «Ведомостей» на основе данных GIE, за 30 дней с момента завершения отопительного сезона, т. е. с 6 апреля 2023 г., в ПХГ ЕС было закачано 8 млрд куб. м газа. Среднесуточный уровень закачки составляет 268,3 млн куб. м. Это на 21% ниже среднего уровня пополнения запасов в этот период (в первый месяц, т. е. за 30 дней с момента окончания отопительного сезона) за последние пять лет и на 1,3% меньше среднего уровня за 10 лет.
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