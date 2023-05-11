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В России хотят заместить одну из критических импортных технологий нефтесервиса

Инвестиции в проект компании «Технологии ОФС» оцениваются в $30–40 млн
Дарья Савенкова Василий Милькин
В России уже есть собственные разработки РУС, пока не запущенные в серию / «Буринтех»

Нефтесервисная компания «Технологии ОФС» (бывшая Baker Hughes в России) планирует в начале 2025 г. запустить в России производство роторных управляемых систем (РУС) – критически важного нефтесервисного оборудования для наклонно-направленного бурения скважин. Об этом сообщил в интервью «Ведомостям» президент компании Давид Гаджимирзаев.

Гаджимирзаев пояснил, что сейчас в России есть сложности с обеспечением потребностей отрасли в РУС, которые позволяют вести наклонно-направленное бурение. С их помощью можно контролировать скорость бурения и другие его параметры. Старт производства РУС, по словам Гаджимирзаева, намечен на начало 2025 г., при этом речь не идет о создании совместного предприятия с иностранцами. «Мы планируем в 2025 г. стать полностью независимыми с точки зрения производства роторных управляемых систем. Географию размещения производства анализируем. Скорее всего, это будет Западная Сибирь», – сказал топ-менеджер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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