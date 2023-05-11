В России хотят заместить одну из критических импортных технологий нефтесервиса

Гаджимирзаев пояснил, что сейчас в России есть сложности с обеспечением потребностей отрасли в РУС, которые позволяют вести наклонно-направленное бурение. С их помощью можно контролировать скорость бурения и другие его параметры. Старт производства РУС, по словам Гаджимирзаева, намечен на начало 2025 г., при этом речь не идет о создании совместного предприятия с иностранцами. «Мы планируем в 2025 г. стать полностью независимыми с точки зрения производства роторных управляемых систем. Географию размещения производства анализируем. Скорее всего, это будет Западная Сибирь», – сказал топ-менеджер.