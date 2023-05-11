«Наш фокус находится на локализации технологий»

В ноябре 2022 г. российское подразделение американской нефтесервисной компании Baker Hughes заработало под новым названием – «Технологии ОФС». Перед этим президент РФ Владимир Путин одобрил сделку по продаже ее российских активов местному менеджменту. Президентом компании стал Давид Гаджимирзаев, 15 лет проработавший в Baker Hughes и с 2020 г. занимавший должность исполнительного директора по работе с ключевыми заказчиками компании в России, среди которых «Роснефть», «Газпром» и «Новатэк». В интервью «Ведомостям» Гаджимирзаев рассказал о перспективах работы компании после отделения от Baker Hughes, а также о том, какой поддержки она ждет от государства и когда начнет производить импортозамещающее нефтесервисное оборудование.