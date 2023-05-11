«Наш фокус находится на локализации технологий»

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Президент бывшей Baker Hughes в России об импортозамещении в нефтесервисе и перспективах рынка
Василий Милькин Дарья Савенкова
Президент компании «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев / Евгений Разумный / Ведомости

В ноябре 2022 г. российское подразделение американской нефтесервисной компании Baker Hughes заработало под новым названием – «Технологии ОФС». Перед этим президент РФ Владимир Путин одобрил сделку по продаже ее российских активов местному менеджменту. Президентом компании стал Давид Гаджимирзаев, 15 лет проработавший в Baker Hughes и с 2020 г. занимавший должность исполнительного директора по работе с ключевыми заказчиками компании в России, среди которых «Роснефть», «Газпром» и «Новатэк». В интервью «Ведомостям» Гаджимирзаев рассказал о перспективах работы компании после отделения от Baker Hughes, а также о том, какой поддержки она ждет от государства и когда начнет производить импортозамещающее нефтесервисное оборудование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных