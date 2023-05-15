Аграрии сокращают закупку сложных удобрений в пользу простых

Сам план с разбивкой на регионы, виды удобрений и поставщиков был согласован Минсельхозом и Минпромторгом еще в июне 2022 г. Он необходим в качестве меры сдерживания внутренних цен на такую продукцию. В ноябре прошлого года замминистра сельского хозяйства Андрей Разин говорил, что в период с 1 июня 2022 г. по 31 мая 2023 г. аграрии должны будут приобрести более 14 млн т удобрений в физическом весе. И, как сказал Некрасов на совещании Минсельхоза, план «в целом» выполнен, но с перекосом в пользу простых удобрений.