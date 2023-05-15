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Аграрии сокращают закупку сложных удобрений в пользу простых

Компании вынуждены экономить на фоне низких цен на зерно, высокого урожая и ввозных пошлин
Алексей Полухин Надежда Синцова
PIXABAY

Сельхозпроизводители не выполнили план по приобретению сложных удобрений (они состоят из нескольких действующих веществ) примерно на 20%. Такие цифры были приведены на совещании у руководителя департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова 12 мая, рассказали «Ведомостям» два его участника.

Сам план с разбивкой на регионы, виды удобрений и поставщиков был согласован Минсельхозом и Минпромторгом еще в июне 2022 г. Он необходим в качестве меры сдерживания внутренних цен на такую продукцию. В ноябре прошлого года замминистра сельского хозяйства Андрей Разин говорил, что в период с 1 июня 2022 г. по 31 мая 2023 г. аграрии должны будут приобрести более 14 млн т удобрений в физическом весе. И, как сказал Некрасов на совещании Минсельхоза, план «в целом» выполнен, но с перекосом в пользу простых удобрений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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