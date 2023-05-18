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Онлайн-торговлю алкоголем просят начать незамедлительно

Соответствующее предложение направлено в Совфед от имени Торгово-промышленной палаты РФ
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Возраст покупателя алкоголя (один из ключевых вопросов в организации торговли спиртным онлайн) ТПП предлагает контролировать при помощи подтверждения на портале госуслуг / Freepik

ТПП РФ призывает принять закон о торговле спиртным онлайн, не дожидаясь итогов эксперимента по продаже отечественного вина через сайт «Почты России» . Сам эксперимент предлагается сократить с трех лет до одного года, распространить его не только на Московскую область, но и на все субъекты РФ, допустив к участию в нем «хозяйствующих субъектов, обладающих необходимыми лицензиями, квалифицированным персоналом, а также опытом розничных продаж и экспресс-доставки», указано в обращении ТПП. Оно было направлено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко 16 мая, копия есть в «Ведомостях». Подлинность текста «Ведомостям» подтвердила председатель комиссии ТПП по предпринимательству в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Елена Суслова-Новожилова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных