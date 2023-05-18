Онлайн-торговлю алкоголем просят начать незамедлительно

ТПП РФ призывает принять закон о торговле спиртным онлайн, не дожидаясь итогов эксперимента по продаже отечественного вина через сайт «Почты России» . Сам эксперимент предлагается сократить с трех лет до одного года, распространить его не только на Московскую область, но и на все субъекты РФ, допустив к участию в нем «хозяйствующих субъектов, обладающих необходимыми лицензиями, квалифицированным персоналом, а также опытом розничных продаж и экспресс-доставки», указано в обращении ТПП. Оно было направлено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко 16 мая, копия есть в «Ведомостях». Подлинность текста «Ведомостям» подтвердила председатель комиссии ТПП по предпринимательству в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Елена Суслова-Новожилова.