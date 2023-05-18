«Ютэйр» может остановить эксплуатацию трети вертолетов

«Мы делаем прогноз по своему парку – если ситуация не изменится, то будет остановка 30% [вертолетов]. Я думаю у других операторов ситуация не лучше», – сообщил Мартиросов (цитата по «Интерфаксу»). По словам топ-менеджера, основная проблема связана с отсутствием двигателей для вертолетов иностранного производства, а также российских, на которых установлены импортные силовые установки. Ми-8Т комплектуется двумя газотурбинными двигателями ТВ2-117 производства «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха»), на Ми-26Т – два двигателя Д-136 предприятия «Мотор Сич». Мартиросов отметил, что задержки поставок агрегатов и комплектующих приводят к снижению налета (время, которое вертолет проводит в воздухе – «Ведомости») и потере компанией выручки.