«Ютэйр» может остановить эксплуатацию трети вертолетов

«Ютэйр» может остановить эксплуатацию трети вертолетовКомпания столкнулась с нехваткой двигателей и других комплектующих
Авиакомпания «Ютэйр» вынуждена будет остановить до 30% своего вертолетного парка в 2023 г. при сохранении проблем с поставкой агрегатов и комплектующих. Об этом 18 мая заявил гендиректор компании Андрей Мартиросов на форуме HeliRussia-2023.
В группу «Ютэйр» входит один из крупнейших вертолетных перевозчиков России – «Ютэйр-вертолетные услуги». В парке компании более 320 вертолетов, преимущественно семейства «Миля» (Ми-26, Ми-17, Ми-8Т) и Airbus Helicopters.
«Мы делаем прогноз по своему парку – если ситуация не изменится, то будет остановка 30% [вертолетов]. Я думаю у других операторов ситуация не лучше», – сообщил Мартиросов (цитата по «Интерфаксу»). По словам топ-менеджера, основная проблема связана с отсутствием двигателей для вертолетов иностранного производства, а также российских, на которых установлены импортные силовые установки. Ми-8Т комплектуется двумя газотурбинными двигателями ТВ2-117 производства «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха»), на Ми-26Т – два двигателя Д-136 предприятия «Мотор Сич». Мартиросов отметил, что задержки поставок агрегатов и комплектующих приводят к снижению налета (время, которое вертолет проводит в воздухе – «Ведомости») и потере компанией выручки.
В 2022 г. «Ютэйр-вертолетные услуги» получила чистый убыток по РСБУ в 869 млн руб. против прибыли в 163 млн руб в 2021 г. Выручка компании выросла на 6% и составила 22,4 млрд руб. Основные заказчики компании – крупнейшие предприятия ТЭК. Вертолеты «ЮТэйр» также работают по заказам медучреждений, предприятий авиационной охраны лесов и осуществляют перевозку населения из труднодоступных и отдаленных регионов Западной Сибири.
Источник «Ведомостей» в одной из авиакомпаний-эксплуатантов вертолетов говорит, что «острой нехватки двигателей пока нет». Но подтверждает сложности с ремонтом силовых установок «на фоне высокой загруженности заводов». Также существует проблема увеличения разработчиком назначенного ресурса вертолетов Ми-8МТВ, добавил собеседник.
Мартиросов также раскритиковал решение «Вертолетов России» (единственный холдинг, выпускающий вертолеты в РФ) о продлении ресурса вертолетов Ми-8 и Ми-26. «Сейчас идея "Вертолетов России" – это при достижении определенного налета семейства Ми-8 менять им хвостовые концевые балки. То есть "Вертолеты России" как считают? Если поставить вот такой заградительный барьер, то мы все бросим летать на старых вертолетах и побежим покупать новые», – возмутился топ-менеджер.
В сентябре 2022 г. председатель правления Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ) Михаил Казачков пожаловался премьер-министру России Михаилу Мишустину на решение «Вертолетов России» запретить эксплуатацию Ми-8Т и самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т, что ожидаемо вызвало негативную реакцию авиаперевозчиков. Они указывали, что Ми-8Т все еще востребованы, а покупать новые и обслуживать их слишком дорого («Ведомости» писали об этом 28 сентября 2022 г.).
«Ситуация с дефицитом комплектующих при необходимости выполнять производственные планы и еще и развиваться, наложилась на то, что необходимо проводить импортозамещение – все это создает массу вопросов», – заявил на форуме директор по маркетингу и развитию бизнеса «Вертолетов России» Олег Ландин (цитата по «Интерфаксу»).
Представитель Минпромторга заявил, что предприятиями Объединенной двигателестроитнльной корпорации организована программа по освоению серийного производства отечественных двигателей семейства ВК-2500 для обеспечения ремонта и поддержания парка вертолетов. «ОДК-Климов достигло производственной мощности по изготовлению ВК-2500 для основной линейки вертолетов: Ми-171А2, Ми-171 А3, Ми-8/17, Ка-32, – полностью из отечественных комплектующих», – подчеркнул собеседник. По данным Минпромторга, в 2023 г. предусмотрен выпуск более 500 двигателей типа ТВ3-117/ВК-2500. «Предприятия авиационной отрасли в рамках программ импортозамещения ведут активную работу для обеспечения потребности в комплектующих и сервисном обслуживании вертолетной техники в требуемом объеме», – добавил представитель министерства.
«Ведомости» направили запрос в «Вертолеты России», а также другим эксплуатантам вертолетов.
В сентябре 2022 г. председатель правления Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ) Михаил Казачков пожаловался премьер-министру России Михаилу Мишустину на решение «Вертолетов России» запретить эксплуатацию Ми-8Т и самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т, что ожидаемо вызвало негативную реакцию авиаперевозчиков. Они указывали, что Ми-8Т все еще востребованы, а покупать новые и обслуживать их слишком дорого («Ведомости» писали об этом 28 сентября 2022 г.).
В прошлом году российские предприятия выпустили 185 гражданских вертолетов – на 70% больше, чем годом ранее («Ведомости» писали об этом 20 февраля). Российский вертолетный парк насчитывает более 2000, большинство из них – возрастные машины. Свыше 75% вертолетов отечественного производства, по данным АВИ, эксплуатируются более 25 лет.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев подтвердил, что из-за большого заказа новых вертолетов, двигателей для вторичного рынка сейчас не хватает. Но острота проблемы разная – для разных типов двигателей, подчеркнул Пантелеев. «Например, двигатель для Ми-26 производится только на заводе "Мотор Сич" (находится на территории Запорожской области, поставок в Россию не ведет)», – отметил он. Пантелеев добавил, что у вертолетных компаний сейчас хватает и других проблем: рост стоимости летного часа, дефицит кадров, усиление конкуренции с самолетами.
Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отметил, что если сценарий об остановке трети парка сбудется, то пострадает не только сама компания. Также понесут потери заказчики вертолетных услуг – добывающие компании и жители труднодоступных регионов, для которых увеличится стоимость перевозки, считает он.