В 2022 году российский рынок курьерской доставки вырос на 24,5%Его объем достиг 1,7 трлн рублей, подсчитали в РАЭК
В 2022 г. российский рынок курьерской доставки вырос на 24,5% и его объем достиг 1,7 трлн руб., подсчитали в РАЭК. Данный сегмент будет показывать уверенный рост и в дальнейшем, в частности за счет укоренившейся привычки пользователей к быстрой доставке продуктов «до двери», полагают эксперты
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) подсчитала, что почти половина (47%) онлайн-продаж пришлась на продажи маркетплейсов, однако основным драйвером роста рынка стала доставка продуктов из супермаркетов, которая выросла за год на 66%.
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