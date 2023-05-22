В 2022 году российский рынок курьерской доставки вырос на 24,5%

В 2022 г. российский рынок курьерской доставки вырос на 24,5% и его объем достиг 1,7 трлн руб., подсчитали в РАЭК. Данный сегмент будет показывать уверенный рост и в дальнейшем, в частности за счет укоренившейся привычки пользователей к быстрой доставке продуктов «до двери», полагают эксперты