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В 2022 году российский рынок курьерской доставки вырос на 24,5%

Его объем достиг 1,7 трлн рублей, подсчитали в РАЭК
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

В 2022 г. российский рынок курьерской доставки вырос на 24,5% и его объем достиг 1,7 трлн руб., подсчитали в РАЭК. Данный сегмент будет показывать уверенный рост и в дальнейшем, в частности за счет укоренившейся привычки пользователей к быстрой доставке продуктов «до двери», полагают эксперты

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) подсчитала, что почти половина (47%) онлайн-продаж пришлась на продажи маркетплейсов, однако основным драйвером роста рынка стала доставка продуктов из супермаркетов, которая выросла за год на 66%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных