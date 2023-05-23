Производители удобрений прогнозируют восстановление экспорта до пиковых значений 2021 года

Российские производители удобрений постепенно восстанавливают экспорт и уже во II квартале этого года выйдут на рекордные уровни 2021 г. Об этом заявил 23 мая президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Но в целом по итогам года, по его прогнозам, экспорт удобрений окажется ниже, чем в 2021 г., когда за рубеж было поставлено 37,6 млн т. «По итогам 2023 г. это уже невозможно, но если I квартал убрать, то за II-III-IV кварталы экспорт должен восстановиться до II-III-IV кварталов 2021 г., который был самым максимальным с точки зрения экспорта», – сказал Гурьев на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае (цитата по ТАСС).