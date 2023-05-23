Производители удобрений прогнозируют восстановление экспорта до пиковых значений 2021 года

Производители удобрений прогнозируют восстановление экспорта до пиковых значений 2021 годаНо для этого необходимо решить проблемы с логистикой, считают эксперты
Российские производители удобрений постепенно восстанавливают экспорт и уже во II квартале этого года выйдут на рекордные уровни 2021 г. Об этом заявил 23 мая президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Но в целом по итогам года, по его прогнозам, экспорт удобрений окажется ниже, чем в 2021 г., когда за рубеж было поставлено 37,6 млн т. «По итогам 2023 г. это уже невозможно, но если I квартал убрать, то за II-III-IV кварталы экспорт должен восстановиться до II-III-IV кварталов 2021 г., который был самым максимальным с точки зрения экспорта», – сказал Гурьев на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае (цитата по ТАСС).
Глава РАПУ пояснил, что сейчас «некоторое снижение» экспорта происходит за счет поставок калия, но РАПУ видит «хорошие перспективы» для восстановления рынка.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России экспорт удобрений в 2021 г. вырос на 10% к уровню 2022 г. В денежном выражении он составил $12,5 млрд (+78,6%). Поставки калийных удобрений за рубеж выросли на 24,2% до 11,9 млн т, азотных – на 5,3% до 14,6 млн т, смешанных – на 3,2% до 11,2 млн т. В I квартале на экспорт было поставлено 9,09 млн т всех видов удобрений, во втором – 9,43 млн т, в третьем – 9,32 млн т и в четвертом – 9,74 млн т, свидетельствуют данные ФТС.
По итогам 2022 г. ФТС не опубликовала статистику поставок в натуральном выражении, в денежном выражении экспорт удобрений из России увеличился в 1,5 раза до $19,3 млрд. По данным РАПУ, экспорт удобрений в 2022 г. сократился в физическом выражении на 15%. Данные ассоциации по экспорту за 2021 г. совпадают со статистикой ФТС (37,6 млн т). Падение в прошлом году произошло в первую очередь из-за снижения вывоза калийных удобрений, пояснял ранее «Ведомостям» представитель РАПУ. Это следствие сохраняющегося дефицита портовых мощностей для их вывоза, говорил он.
По данным Росстата, российские предприятия в 2022 г. сократили выпуск минудобрений на 11% до 23,5 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ, а не по фактической массе продукта). При этом выпуск хлористого калия сократился на 32% до 7,3 млн т. В физическом весе, по данным РАПУ, его выпуск упал на 35%. Отрицательная динамика объясняется сокращением экспорта из-за санкций и низкой востребованностью продукта в российском сельском хозяйстве. Производство азотных и фосфорных удобрений в прошлом году, по данным Росстата, наоборот, выросло на 3,5% до 11,8 млн т и на 1% до 4,4 млн т соответственно.
Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев отмечает, что пока официальные данные ФТС по объемам и направлениям экспорта удобрений остаются закрытыми, поэтому оценкам РАПУ «стоит доверять». Аналитик добавляет, что российские удобрения остаются востребованными на мировом рынке. Крупнейшие потребители – Бразилия, Индия и Китай, которые не относятся к недружественным странам, присоединившимся к санкциям из-за СВО на Украине. Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов уточняет, что Индия, Северная Африка, Латинская Америка и страны Азии «демонстрируют хороший спрос на удобрения».
По словам Красноженова, в последние несколько месяцев на мировом рынке наблюдалось снижение цен на удобрения, которое было вызвано падением стоимости газа и сельхозпродукции. В частности, цена на азотно-фосфорные удобрения (диаммонийфосфат, DAP) упала с июня прошлого года к маю 2024 г. с $1000/т до $502/т на базисе FOB («с погрузкой на борт») в портах Китая, с начала 2023 г. цена снизилась примерно на 30%. Карбамид подешевел с $700/т в сентябре 2022 г. до $300/т в конце I квартала 2023 г. на базисе FOB Новый Орлеан. Сейчас цена на него выросла примерно до $400/т.
«Сейчас цены выглядят привлекательно для крупнейших стран-импортеров, и можно ожидать роста спроса на азотные, фосфорные и комплексные удобрения во втором полугодии 2023 г.», – считает эксперт. Калийные удобрения, по его мнению, являются исключением, поскольку «относительно высокие цены могут останавливать покупателей».
По мнению Калачева, также на объем экспорта калийных удобрений из России во многом будет влиять транзит белорусских удобрений, поставки которых находятся под санкциями. По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), транзит белорусских удобрений через территорию Россию в 2022 г. увеличился в 76 раз к уровню 2021 г. до 3,54 млн т («Ведомости» писали об этом 27 апреля). В I квартале 2023 г. он вырос более чем в 18 раз по сравнению с показателем января - марта прошлого года (до 2,13 млн т.). «Падение нашего экспорта может отражать дружескую помощь братской стране в виде предоставления перегрузочных мощностей российских морских терминалов», – предполагает Калачев. Но Красноженов указывает, что российские удобрения экспортируются через порты на Черном и Балтийском морях.
По словам Калачева, рост объемов экспорта до рекордного уровня 2021 г. возможен только если будут решены проблемы с логистикой, вызванные санкциями и отменой квоты на экспорт удобрений. В марте правительство РФ увеличило объем действующей до 31 мая квоты на экспорт удобрений на 300 000 т. Общий объем квоты на экспорт удобрений до 31 мая в результате превысит 12,6 млн т. Калачев добавляет, что третьим фактором, который существенно будет влиять на объем экспорта удобрений, является ввод новых мощностей по перевалке.