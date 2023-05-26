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«Открытие холдинг» требует с «Лукойла» 12 млрд рублей

Он оспаривает несколько сделок, связанных с продажей алмазодобывающей компании за $1,5 млрд
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

«Открытие холдинг» подал к «Лукойлу» иск в Арбитражный суд Москвы. Он хочет оспорить несколько сделок, связанных с приобретением алмазодобытчика АГД «Даймондс» у нефтяной компании за $1,6 млрд шесть лет назад. Запись об этом появилась на сайте «Федресурса» от имени конкурсного управляющего холдинга Марии Булатовой. Холдинг просит взыскать с «Лукойла» 12 млрд руб. в виде разницы между рыночной и номинальной стоимостью прав требования. АГД занимается разработкой алмазоносного месторождения им. В. П. Гриба на территории Архангельской области.

Проведенный финансовый анализ «Открытие холдинга» выявил сделку, которая отвечает признакам подозрительности и укладывается в трехлетний срок до даты возбуждения дела о банкротстве холдинга (июль 2022 г.), рассказала «Ведомостям» Булатова. Представитель «Траста», крупнейшего кредитора банкротящегося холдинга, подтвердил намерение признать недействительными взаимосвязанные сделки в рамках приобретения АГД. Булатова и представитель «Траста» не пояснили, на основании чего сделаны выводы о подозрительности сделок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных