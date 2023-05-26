«Открытие холдинг» требует с «Лукойла» 12 млрд рублей

«Открытие холдинг» требует с «Лукойла» 12 млрд рублейОн оспаривает несколько сделок, связанных с продажей алмазодобывающей компании за $1,5 млрд
«Открытие холдинг» подал к «Лукойлу» иск в Арбитражный суд Москвы. Он хочет оспорить несколько сделок, связанных с приобретением алмазодобытчика АГД «Даймондс» у нефтяной компании за $1,6 млрд шесть лет назад. Запись об этом появилась на сайте «Федресурса» от имени конкурсного управляющего холдинга Марии Булатовой. Холдинг просит взыскать с «Лукойла» 12 млрд руб. в виде разницы между рыночной и номинальной стоимостью прав требования. АГД занимается разработкой алмазоносного месторождения им. В. П. Гриба на территории Архангельской области.
Проведенный финансовый анализ «Открытие холдинга» выявил сделку, которая отвечает признакам подозрительности и укладывается в трехлетний срок до даты возбуждения дела о банкротстве холдинга (июль 2022 г.), рассказала «Ведомостям» Булатова. Представитель «Траста», крупнейшего кредитора банкротящегося холдинга, подтвердил намерение признать недействительными взаимосвязанные сделки в рамках приобретения АГД. Булатова и представитель «Траста» не пояснили, на основании чего сделаны выводы о подозрительности сделок.