«Совкомфлот» получил почти $300 млн прибыли

«Совкомфлот» получил почти $300 млн прибылиКомпания хорошо заработала за счет увеличения транспортного плеча при поставках нефти в Азию
Крупнейшая российская судоходная компания «Совкомфлот» получила в I квартале $285,9 млн чистой прибыли по МСФО, сообщила 26 мая пресс-служба компании. За тот же период прошлого года она получила убыток в $90,8 млн. Выручка компании за первые три месяца 2023 г. к тому же периоду 2022 г. увеличилась более чем в два раза и составила $626,9 млн, EBITDA – в 2,4 раза до $452,5 млн. Прошлый год также был удачным для компании: выручка выросла на 31% до $1,44 млрд, чистая прибыль – почти в 11 раз и составила $385,2 млн.
«В отчетном периоде компания сохранила положительную динамику выручки и рентабельности, что обусловлено как высокими показателями работы конвенционального танкерного флота на фоне сохраняющейся положительной рыночной конъюнктуры, так и устойчивой работой портфеля долгосрочных контрактов индустриального сегмента бизнеса», – говорится в сообщении компании.
В «Совкомфлоте» не предоставили дополнительных комментариев о причинах улучшения финансового результата.
В презентации одной из крупнейших в мире танкерных компаний Teekay по итогам первых трех месяцев 2023 г. говорится, что спотовые ставки фрахта января – марта «стали рекордными для этого времени года», они оставались устойчивыми и по состоянию на начало II квартала. Лидер мирового рынка морских перевозок энергоносителей прогнозирует превышение спроса на танкеры над пополнением флота в среднесрочной перспективе, что поддержит высокие спотовые ставки.
Другой крупный игрок рынка морских перевозок нефти, малазийская MISC, в своем отчете за I квартал этого года указывает, что ставки фрахта «оставались стабильными, несмотря на сезонное снижение спроса». «Перспективы рынка перевозок остаются позитивными, поскольку недавнее изменение структуры торговли поддержит спрос, а опасения возможных перебоев поставок российской нефти ослабли», – говорится в отчете компании. В MISC не исключают небольшого замедления средних ставок на танкерные перевозки из-за ограничений добычи нефти странами, присоединившимися к соглашению ОПЕК+, которые могут «сократить предложение энергоносителей в краткосрочной перспективе».
Директор консультационной компании «Гекон» Михаил Григорьев отмечает, что причиной роста ставок фрахта стало изменение логистики. Как писали «Ведомости», после введения эмбарго на поставки российской нефти в ЕС и предельных (потолка) цен на нефть и нефтепродукты российские нефтекомпании начали переориентировать экспортные потоки в Азию, где крупнейшими покупателями стали Китай и Индия.
Рост объемов поставок из России в Азию привел к увеличению транспортного плеча: продолжительность кругового рейса из Мурманска в порт Роттердам составляла 13 суток, а в Индию – 70, в Китай – 122 дня. «Значительные объемы поставок перешли на морской транспорт. Увеличилось плечо, суда меньше находятся в технологическом простое», – поясняет он. До конца текущего года, по его словам, фундаментальных причин для снижения ставок фрахта нет.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что важным фактором повышения эффективности бизнеса судоходной компании стала продажа значительной части устаревшего флота, что позволило сократить расходы на его обслуживание и амортизацию. «Востребованность флота, который может перевозить российское сырье, существенно выросла. Поэтому конъюнктура до конца года будет для «Совкомфлота» очень благоприятной», – считает он.
При этом программа пополнения флота, по мнению эксперта, должна быть приведена «в соответствие со спросом». Бурмистров обращает внимание, что на рынке есть значительный дефицит как крупнотоннажных танкеров ледового класса для Севморпути, так и флота для вывоза российской нефти и нефтепродуктов в целом.