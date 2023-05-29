«Совкомфлот» получил почти $300 млн прибыли

Крупнейшая российская судоходная компания «Совкомфлот» получила в I квартале $285,9 млн чистой прибыли по МСФО, сообщила 26 мая пресс-служба компании. За тот же период прошлого года она получила убыток в $90,8 млн. Выручка компании за первые три месяца 2023 г. к тому же периоду 2022 г. увеличилась более чем в два раза и составила $626,9 млн, EBITDA – в 2,4 раза до $452,5 млн. Прошлый год также был удачным для компании: выручка выросла на 31% до $1,44 млрд, чистая прибыль – почти в 11 раз и составила $385,2 млн.