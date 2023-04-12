Размер дивидендов «Совкомфлота» не порадовал инвесторов

После решения совета директоров 12 апреля о выплатам по дивидендам бумаги «Совкомфлота» потеряли почти 5%, добравшись до 61,65 руб. Несмотря на это акции компании являются наиболее быстро растущими – с начала года их стоимость прибавила 64%, в то время как индекс Мосбиржи за это же время вырос на 17,84%.