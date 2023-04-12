Размер дивидендов «Совкомфлота» не порадовал инвесторов

Размер дивидендов «Совкомфлота» не порадовал инвесторовРанее аналитики предполагали, что компания выплатит более 50% от прибыли
Совет директоров компании «Совкомфлот» рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по результатам 2022 г. больше 10 млрд руб. Это соответствует 4,3 руб. на акцию и доходности в 6,93%.
В случае положительного решения собрания акционеров на выплаты будет направлено 50% чистой скорректированной прибыли по МСФО в рублях за прошлый год: она составила 20,36 млрд руб.
После решения совета директоров 12 апреля о выплатам по дивидендам бумаги «Совкомфлота» потеряли почти 5%, добравшись до 61,65 руб. Несмотря на это акции компании являются наиболее быстро растущими – с начала года их стоимость прибавила 64%, в то время как индекс Мосбиржи за это же время вырос на 17,84%.
Совкомфлот не публиковал саму отчетность по МСФО за 2022 г., а раскрыл некоторые ее показатели. Чистая прибыль компании в долларах за прошлый год взлетела в 10,8 раза до $385,2 млн, выручка – на 22,6% до $1,89 млрд. Из-за укрепления курса рубля скорректированная прибыль выросла не так сильно – в 4,4 раза.
Старший аналитик инвестбанка «Синара» Матвей Тайц после публикации скорректированной чистой прибыли 22 марта ожидал дивиденды в размере 4,3 руб. на акцию, рассказывает он. Тайц предполагает, что не все инвесторы обратили внимание именно на этот рублевый показатель чистой прибыли, который был ниже нескорректированного, и поэтому ожидали большего.
Размер рекомендуемых выплат соответствует дивполитике «Совкомфлота» и общепринятым практикам выплат госкомпаний, считает аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Анна Михайлова. Компания показала достаточно сильные результаты за 2022 г., не выплачивала дивиденды по результатам 2021 г. и ранее говорила о возможности выплат «не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО». Поэтому многие инвесторы по аналогии с другими известными кейсами на рынке надеялись на более существенный объем дивидендных выплат, предполагает эксперт.
Аналитики «Сбер инвестиций» ранее не исключали, что выплата по дивидендам может превысить 50% от прибыли. Они объясняли это тем, что государству нужны дополнительные поступления в бюджет. Free float «Совкомфлота» составляет 15,6%, квазиказначейский пакет – около 1,6%, в то время как государству принадлежит 82,8%. По оценке аналитиков «Сбер инвестиций», если бы компания выплатила 100% чистой прибыли, то дивидендная доходность составила бы более 14%.
На финальную рекомендацию объемов дивидендов могло оказать влияние сохранения достаточно высокой степени геополитической напряженности и макроэкономической неопределенности в стране и в мире, считает Михайлова.