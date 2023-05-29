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Польша планирует полностью запретить въезд фурам из России и Белоруссии

Это усложнит логистику, но не окажет критического влияния на российских перевозчиков
Ксения Потаева
Виталий Невар / ТАСС

Министерство внутренних дел и администрации Польши внесло в правительство проект постановления о временном запрете на въезд в страну зарегистрированных в России и Белоруссии большегрузов. Документ опубликован 26 мая на сайте правительственного законодательного центра.

«Пограничное грузовое движение в пунктах пропуска через границу с Белоруссией для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории республики или Российской Федерации, приостанавливается до особого распоряжения», – говорится в документе. Он должен вступить в силу на следующий день после опубликования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных