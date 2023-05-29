Польша планирует полностью запретить въезд фурам из России и Белоруссии

«Пограничное грузовое движение в пунктах пропуска через границу с Белоруссией для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории республики или Российской Федерации, приостанавливается до особого распоряжения», – говорится в документе. Он должен вступить в силу на следующий день после опубликования.