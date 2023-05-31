Производитель шоколада Toblerone подал заявку на регистрацию бренда мясных деликатесов

Компания «Крафт фудс швайц холдинг ГмбХ», занимающаяся производством шоколада Toblerone, подала заявку на регистрацию знака «Тоблерон», который помимо кондитерских изделий распространяется также на мясные деликатесы и безалкогольные напитки, по данным реестра Роспатента. Представитель Mondelez International (в нее входит Kraft Foods) эту информацию подтвердил