Производитель шоколада Toblerone подал заявку на регистрацию бренда мясных деликатесов

Производитель шоколада Toblerone подал заявку на регистрацию бренда мясных деликатесовЭто позволит ему защитить товарный знак от завода «Ремит», который хотел выпускать под этим названием колбасу
Компания «Крафт фудс швайц холдинг ГмбХ», занимающаяся производством шоколада Toblerone, подала заявку на регистрацию знака «Тоблерон», который помимо кондитерских изделий распространяется также на мясные деликатесы и безалкогольные напитки, по данным реестра Роспатента. Представитель Mondelez International (в нее входит Kraft Foods) эту информацию подтвердил
Опрошенные «Ведомостями» эксперты сомневаются, что компания будет выпускать мясную продукцию под брендом «Тоблерон». Они считают, что ее действия скорее направлены на защиту товарного знака от третьих лиц.
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