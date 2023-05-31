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Производитель шоколада Toblerone подал заявку на регистрацию бренда мясных деликатесов

Это позволит ему защитить товарный знак от завода «Ремит», который хотел выпускать под этим названием колбасу
Маргарита Соболь
Компания «Крафт фудс швайц холдинг ГмбХ подала заявку на регистрацию знака «Тоблерон», который помимо кондитерских изделий распространяется также на мясные деликатесы / Евгений Разумный / Ведомости

Компания «Крафт фудс швайц холдинг ГмбХ», занимающаяся производством шоколада Toblerone, подала заявку на регистрацию знака «Тоблерон», который помимо кондитерских изделий распространяется также на мясные деликатесы и безалкогольные напитки, по данным реестра Роспатента. Представитель Mondelez International (в нее входит Kraft Foods) эту информацию подтвердил

Опрошенные «Ведомостями» эксперты сомневаются, что компания будет выпускать мясную продукцию под брендом «Тоблерон». Они считают, что ее действия скорее направлены на защиту товарного знака от третьих лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных