Владельцы производителя вакцин «Нанолек» перерегистрировали компанию с Кипра в Россию

Новым владельцем «Нанолека» стала управляющая компания «К2 груп», принадлежащая председателю совета директоров фармпроизводителя Антону Паку. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 24 мая. До этого ее собственником была кипрская Nanolek Holding Limited, а с 28 апреля – инвестфонд «Менеджмент-актив» (им также управляет УК «К2 груп»).