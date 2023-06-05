Владельцы производителя вакцин «Нанолек» перерегистрировали компанию с Кипра в Россию

Владельцы производителя вакцин «Нанолек» перерегистрировали компанию с Кипра в РоссиюПрежняя структура собственности после санкций перестала быть актуальной
Новым владельцем «Нанолека» стала управляющая компания «К2 груп», принадлежащая председателю совета директоров фармпроизводителя Антону Паку. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 24 мая. До этого ее собственником была кипрская Nanolek Holding Limited, а с 28 апреля – инвестфонд «Менеджмент-актив» (им также управляет УК «К2 груп»).
«Произошедшие изменения связаны с новыми регуляторными требованиями в отношении российского бизнеса», – говорит представитель «Нанолека». По его словам, старая структура собственности в текущих условиях перестала быть актуальной. Другие подробности он не сообщил.
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