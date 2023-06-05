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Владельцы производителя вакцин «Нанолек» перерегистрировали компанию с Кипра в Россию

Прежняя структура собственности после санкций перестала быть актуальной
Анастасия Ковалева
На своем заводе компания выпускает вакцины, онкопрепараты, лекарства для орфанных заболеваний / Егор Алеев / ТАСС

Новым владельцем «Нанолека» стала управляющая компания «К2 груп», принадлежащая председателю совета директоров фармпроизводителя Антону Паку. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 24 мая. До этого ее собственником была кипрская Nanolek Holding Limited, а с 28 апреля – инвестфонд «Менеджмент-актив» (им также управляет УК «К2 груп»).

«Произошедшие изменения связаны с новыми регуляторными требованиями в отношении российского бизнеса», – говорит представитель «Нанолека». По его словам, старая структура собственности в текущих условиях перестала быть актуальной. Другие подробности он не сообщил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных