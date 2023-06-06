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Поставки газа в Евросоюз по «Турецкому потоку» снизились до минимума за год

Эксперты ожидают восстановления объемов прокачки не раньше июля
Василий Милькин
Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае – отправная точка для подачи газа в «Турецкий поток» / «Газпром»

Экспорт российского газа в ЕС по газопроводу «Турецкий поток» в мае 2023 г. достиг минимума за год, составив всего 774,6 млн куб. м, или 25 млн куб. м в сутки. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Объем экспорта в мае на 15% ниже показателя мая 2022 г. и на 30% ниже, чем в апреле этого года. Меньше в ЕС «Газпром» поставлял по этому трубопроводу лишь в июне 2022 г. – 644,5 млн куб. м (21,5 млн куб. м в сутки), но тогда на «Турецком потоке» в течение семи дней (с 21 по 27 июня) проводился плановый ремонт и прокачка в течение шести суток не шла. В апреле 2023 г. поставки по этому маршруту были максимальными с начала года и составили 36,8 млн куб. м в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных