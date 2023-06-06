Поставки газа в Евросоюз по «Турецкому потоку» снизились до минимума за год

Объем экспорта в мае на 15% ниже показателя мая 2022 г. и на 30% ниже, чем в апреле этого года. Меньше в ЕС «Газпром» поставлял по этому трубопроводу лишь в июне 2022 г. – 644,5 млн куб. м (21,5 млн куб. м в сутки), но тогда на «Турецком потоке» в течение семи дней (с 21 по 27 июня) проводился плановый ремонт и прокачка в течение шести суток не шла. В апреле 2023 г. поставки по этому маршруту были максимальными с начала года и составили 36,8 млн куб. м в сутки.